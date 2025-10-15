Матч "Италия-Израиль": пропалестинские протестующие устроили столкновения с полицией

Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в Удине перед отборочным матчем ЧМ между Италией и Израилем, требуя запрета Израиля в ФИФА. Акция завершилась столкновениями с полицией, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС.