Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Матч "Италия-Израиль": пропалестинские протестующие устроили столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в Удине перед отборочным матчем ЧМ между Италией и Израилем, требуя запрета Израиля в ФИФА. Акция завершилась столкновениями с полицией, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС.

Матч "Италия-Израиль": пропалестинские протестующие устроили столкновения с полицией

Во вторник, 14 октября, тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в северном итальянском городе Удине перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу между Италией и Израилем. Акция завершилась столкновениями с полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По предварительным оценкам полиции, в марше приняли участие более 5000 человек. Организаторы акции призвали мировую футбольную организацию ФИФА запретить Израилю участвовать во всех соревнованиях. Они заявили, что сборная Израиля по футболу поддерживает "политику оккупации палестинских территорий".

Протестующие несли 18-метровый палестинский флаг и большой красный баннер с лозунгом демонстрации "Покажите Израилю красную карточку". Отмечается, что акция продолжилась даже после того, как Израиль и радикальная группировка ХАМАС договорились о перемирии, предусматривающем освобождение оставшихся живых израильских заложников и возвращение палестинских заключенных.

Напомним

В начале сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Евгений Устименко

СпортНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Италия
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государство Палестина