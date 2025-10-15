Матч "Италия-Израиль": пропалестинские протестующие устроили столкновения с полицией
Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в Удине перед отборочным матчем ЧМ между Италией и Израилем, требуя запрета Израиля в ФИФА. Акция завершилась столкновениями с полицией, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС.
Во вторник, 14 октября, тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в северном итальянском городе Удине перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу между Италией и Израилем. Акция завершилась столкновениями с полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По предварительным оценкам полиции, в марше приняли участие более 5000 человек. Организаторы акции призвали мировую футбольную организацию ФИФА запретить Израилю участвовать во всех соревнованиях. Они заявили, что сборная Израиля по футболу поддерживает "политику оккупации палестинских территорий".
Протестующие несли 18-метровый палестинский флаг и большой красный баннер с лозунгом демонстрации "Покажите Израилю красную карточку". Отмечается, что акция продолжилась даже после того, как Израиль и радикальная группировка ХАМАС договорились о перемирии, предусматривающем освобождение оставшихся живых израильских заложников и возвращение палестинских заключенных.
В начале сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.