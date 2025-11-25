Масована атака рф на Київ у ніч на 25 листопада: аварійно-рятувальні роботи завершені

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної масованої атаки рф, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, внаслідок комбінованих ударів загинули 7 осіб, ще 21 людина постраждала, в тому числі 1 дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких 3 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.

Нагадаємо

Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.