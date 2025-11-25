Масована атака рф на Київ у ніч на 25 листопада: аварійно-рятувальні роботи завершені
Київ • УНН
У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи після нічної масованої атаки рф. Внаслідок ударів загинуло 7 осіб та постраждала 21 людина, серед яких одна дитина.
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної масованої атаки рф, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними ДСНС, внаслідок комбінованих ударів загинули 7 осіб, ще 21 людина постраждала, в тому числі 1 дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких 3 дітей.
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25.11.25, 16:52 • 2540 переглядiв
Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.
Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.
Нагадаємо
Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.