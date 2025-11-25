Масована атака рф на Київ у ніч на 25 листопада: аварійно-рятувальні роботи завершені

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 194 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3870 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 7914 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7886 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8336 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10865 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11592 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21372 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13105 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11337 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
85%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 31782 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto25 листопада, 07:40 • 34719 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір25 листопада, 07:50 • 37943 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 51895 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43805 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21374 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 31743 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83858 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112426 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 101939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 4752 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43872 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 66428 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 67477 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 74670 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Масована атака рф на Київ у ніч на 25 листопада: аварійно-рятувальні роботи завершені

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи після нічної масованої атаки рф. Внаслідок ударів загинуло 7 осіб та постраждала 21 людина, серед яких одна дитина.

Масована атака рф на Київ у ніч на 25 листопада: аварійно-рятувальні роботи завершені

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної масованої атаки рф, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, внаслідок комбінованих ударів загинули 7 осіб, ще 21 людина постраждала, в тому числі 1 дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких 3 дітей.

Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25.11.25, 16:52 • 2540 переглядiв

Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.

Нагадаємо

Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
Київ