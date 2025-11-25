Массированная атака рф на Киев в ночь на 25 ноября: аварийно-спасательные работы завершены

$42.370.10
15:19 • 1128 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2696 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3778 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4462 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8584 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10948 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19403 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12886 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11165 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9902 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Популярные новости
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 69224 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 32903 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 36091 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 49953 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41223 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19407 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 30142 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82466 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110873 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100589 просмотра
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 3246 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41582 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65797 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66871 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 74100 просмотра
Массированная атака рф на Киев в ночь на 25 ноября: аварийно-спасательные работы завершены

Киев • УНН

 • 596 просмотра

В Киеве завершены аварийно-спасательные работы после ночной массированной атаки рф. В результате ударов погибли 7 человек и пострадал 21 человек, среди которых один ребенок.

Массированная атака рф на Киев в ночь на 25 ноября: аварийно-спасательные работы завершены

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной массированной атаки рф, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, в результате комбинированных ударов погибли 7 человек, еще 21 человек пострадал, в том числе 1 ребенок. Чрезвычайники спасли 18 человек, среди которых 3 детей.

Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября25.11.25, 16:52 • 1974 просмотра

Психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям.

Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе и тяжелая инженерная техника.

Напомним

Ночью 25 ноября россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 22 ракеты и 464 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 14 ракет, включая один "Кинжал", и 438 дронов.

Антонина Туманова

