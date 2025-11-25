Массированная атака рф на Киев в ночь на 25 ноября: аварийно-спасательные работы завершены

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной массированной атаки рф, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, в результате комбинированных ударов погибли 7 человек, еще 21 человек пострадал, в том числе 1 ребенок. Чрезвычайники спасли 18 человек, среди которых 3 детей.

Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября

Психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям.

Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе и тяжелая инженерная техника.

Напомним

Ночью 25 ноября россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 22 ракеты и 464 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 14 ракет, включая один "Кинжал", и 438 дронов.