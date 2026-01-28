Маскували під БАДи і розповсюджували поштою: в Україні викрили масштабну схему контрабанди та збуту кратому
Київ • УНН
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка майже рік контрабандою ввозила кратом з Чехії та продавала його по всій Україні, зокрема військовим. В ході спецоперації вилучено понад 500 кг наркотиків на суму понад 5 млн грн, затримано 6 осіб.
В Україні викрито діяльність злочинної організації, яка налагодила контрабанду та продаж забороненого наркотичного засобу – кратому. Схема працювала майже рік і охоплювала всю країну. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, правоохоронці провели масштабу спецоперацію і вилучили понад 500 кілограмів наркотичних засобів, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою ввозили з країни Європейського Союзу - Чеської Республіки, після чого організували його системний збут на території України.
Установлено, що з квітня 2024 року члени злочинної організації налагодили незаконний обіг кратому шляхом поштових відправлень по всій території держави. З метою конспірації заборонену речовину реалізовували під виглядом біологічно активних добавок, використовуючи логістичну компанію ТОВ "Нова Пошта".
Під час документування протиправної діяльності також встановлено факти збуту наркотичного засобу військовослужбовцям Збройних сил України.
Щоб викрити злочинну діяльність правоохоронці провели низку оперативних заходів, у тому числі контрольні закупки.
26 січня 2026 року відбулася масштабна спецоперація - одночасно на території міста Києва, Київської, Закарпатської, Запорізької, Львівської та Івано–Франківської областей було проведено понад 20 обшуків. Обшуки проходили в помешканнях причетних осіб, у приміщеннях, де зберігали та фасували наркотики, а також у транспортних засобах.
Результат спецоперації – понад 500 кілограмів наркотичних засобів, вилучених з незаконного обігу. Орієнтовна оптова вартість вилученого - понад 5 мільйонів гривень. Також вилучено гроші, банківські картки та обладнання для пакування.
Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано 6 осіб. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.
Шістьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Нагадаємо
У Тернополі вперше в Україні було задокументовано факт продажу наркотичного засобу – "кратому".
У жовтні 2025 року за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області припинено діяльність організованої групи з 29 осіб, яка налагодила розгалужену мережу збуту цієї речовини по всій території України.
"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність. Постановою КМУ від 15 листопада 2024 року №1306 "кратом" і "мітрагінін" внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.