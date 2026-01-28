Маскували під БАДи і розповсюджували поштою: в Україні викрили масштабну схему контрабанди та збуту кратому

$42.960.17
51.230.17
ukenru
14:19 • 4432 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 11605 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 18642 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 23519 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 23694 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 23627 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26819 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44686 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57603 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 43145 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 26446 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 31650 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 23652 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 21331 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 41833 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 13822 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 42406 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 77947 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 58069 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 76017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 30824 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 29816 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 36880 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 39830 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 45523 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Маскували під БАДи і розповсюджували поштою: в Україні викрили масштабну схему контрабанди та збуту кратому

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка майже рік контрабандою ввозила кратом з Чехії та продавала його по всій Україні, зокрема військовим. В ході спецоперації вилучено понад 500 кг наркотиків на суму понад 5 млн грн, затримано 6 осіб.

Маскували під БАДи і розповсюджували поштою: в Україні викрили масштабну схему контрабанди та збуту кратому

В Україні викрито діяльність злочинної організації, яка налагодила контрабанду та продаж забороненого наркотичного засобу – кратому. Схема працювала майже рік і охоплювала всю країну. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, правоохоронці провели масштабу спецоперацію і вилучили понад 500 кілограмів наркотичних засобів, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою ввозили з країни Європейського Союзу - Чеської Республіки, після чого організували його системний збут на території України.

Установлено, що з квітня 2024 року члени злочинної організації налагодили незаконний обіг кратому шляхом поштових відправлень по всій території держави. З метою конспірації заборонену речовину реалізовували під виглядом біологічно активних добавок, використовуючи логістичну компанію ТОВ "Нова Пошта".

Під час документування протиправної діяльності також встановлено факти збуту наркотичного засобу військовослужбовцям Збройних сил України.

Щоб викрити злочинну діяльність правоохоронці провели низку оперативних заходів, у тому числі контрольні закупки.

26 січня 2026 року відбулася масштабна спецоперація - одночасно на території міста Києва, Київської, Закарпатської, Запорізької, Львівської та Івано–Франківської областей було проведено понад 20 обшуків. Обшуки проходили в помешканнях причетних осіб, у приміщеннях, де зберігали та фасували наркотики, а також у транспортних засобах.

Результат спецоперації – понад 500 кілограмів наркотичних засобів, вилучених з незаконного обігу. Орієнтовна оптова вартість вилученого - понад 5 мільйонів гривень. Також вилучено гроші, банківські картки та обладнання для пакування.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано 6 осіб. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.

Шістьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів12.01.26, 16:21 • 4353 перегляди

Нагадаємо

У Тернополі вперше в Україні було задокументовано факт продажу наркотичного засобу – "кратому".

У жовтні 2025 року за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області припинено діяльність організованої групи з 29 осіб, яка налагодила розгалужену мережу збуту цієї речовини по всій території України.

"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність. Постановою КМУ від 15 листопада 2024 року №1306 "кратом" і "мітрагінін" внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Нова пошта
Львівська область
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Запорізька область
Збройні сили України
Чехія
Україна
Тернопіль
Київ