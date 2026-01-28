$42.960.17
14:19 • 4432 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 11605 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 18642 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 23520 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 23694 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 23627 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26819 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44686 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57604 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43146 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзивы
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 77974 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 58098 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 76043 просмотра
Маскировали под БАДы и распространяли по почте: в Украине разоблачили масштабную схему контрабанды и сбыта кратома

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая почти год контрабандой ввозила кратом из Чехии и продавала его по всей Украине, в том числе военным. В ходе спецоперации изъято более 500 кг наркотиков на сумму более 5 млн грн, задержано 6 человек.

Маскировали под БАДы и распространяли по почте: в Украине разоблачили масштабную схему контрабанды и сбыта кратома

В Украине разоблачена деятельность преступной организации, наладившей контрабанду и продажу запрещенного наркотического средства – кратома. Схема работала почти год и охватывала всю страну. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, правоохранители провели масштабную спецоперацию и изъяли более 500 килограммов наркотических средств, передает УНН.

Детали

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой ввозили из страны Европейского Союза – Чешской Республики, после чего организовали его системный сбыт на территории Украины.

Установлено, что с апреля 2024 года члены преступной организации наладили незаконный оборот кратома путем почтовых отправлений по всей территории государства. С целью конспирации запрещенное вещество реализовывали под видом биологически активных добавок, используя логистическую компанию ООО "Новая Почта".

Во время документирования противоправной деятельности также установлены факты сбыта наркотического средства военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Чтобы разоблачить преступную деятельность, правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в том числе контрольные закупки.

26 января 2026 года состоялась масштабная спецоперация – одновременно на территории города Киева, Киевской, Закарпатской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областей было проведено более 20 обысков. Обыски проходили в помещениях причастных лиц, в помещениях, где хранили и фасовали наркотики, а также в транспортных средствах.

Результат спецоперации – более 500 килограммов наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. Ориентировочная оптовая стоимость изъятого – более 5 миллионов гривен. Также изъяты деньги, банковские карты и оборудование для упаковки.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 6 человек. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 УК Украины.

Шестерым участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним

В Тернополе впервые в Украине был задокументирован факт продажи наркотического средства – "кратома".

В октябре 2025 года при процессуальном руководстве прокуратуры Тернопольской области прекращена деятельность организованной группы из 29 человек, которая наладила разветвленную сеть сбыта этого вещества по всей территории Украины.

"Кратом" – это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин обладает действием, в 10 раз более сильным, чем морфин. В малых дозах действует как стимулятор, в больших – вызывает зависимость. Постановлением КМУ от 15 ноября 2024 года №1306 "кратом" и "митрагинин" внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Антонина Туманова

