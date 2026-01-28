Маскировали под БАДы и распространяли по почте: в Украине разоблачили масштабную схему контрабанды и сбыта кратома

В Украине разоблачена деятельность преступной организации, наладившей контрабанду и продажу запрещенного наркотического средства – кратома. Схема работала почти год и охватывала всю страну. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, правоохранители провели масштабную спецоперацию и изъяли более 500 килограммов наркотических средств, передает УНН.

Детали

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой ввозили из страны Европейского Союза – Чешской Республики, после чего организовали его системный сбыт на территории Украины.

Установлено, что с апреля 2024 года члены преступной организации наладили незаконный оборот кратома путем почтовых отправлений по всей территории государства. С целью конспирации запрещенное вещество реализовывали под видом биологически активных добавок, используя логистическую компанию ООО "Новая Почта".

Во время документирования противоправной деятельности также установлены факты сбыта наркотического средства военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Чтобы разоблачить преступную деятельность, правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в том числе контрольные закупки.

26 января 2026 года состоялась масштабная спецоперация – одновременно на территории города Киева, Киевской, Закарпатской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областей было проведено более 20 обысков. Обыски проходили в помещениях причастных лиц, в помещениях, где хранили и фасовали наркотики, а также в транспортных средствах.

Результат спецоперации – более 500 килограммов наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. Ориентировочная оптовая стоимость изъятого – более 5 миллионов гривен. Также изъяты деньги, банковские карты и оборудование для упаковки.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 6 человек. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 УК Украины.

Шестерым участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним

В Тернополе впервые в Украине был задокументирован факт продажи наркотического средства – "кратома".

В октябре 2025 года при процессуальном руководстве прокуратуры Тернопольской области прекращена деятельность организованной группы из 29 человек, которая наладила разветвленную сеть сбыта этого вещества по всей территории Украины.

"Кратом" – это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин обладает действием, в 10 раз более сильным, чем морфин. В малых дозах действует как стимулятор, в больших – вызывает зависимость. Постановлением КМУ от 15 ноября 2024 года №1306 "кратом" и "митрагинин" внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.