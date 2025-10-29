У світі виникла нова інформаційна загрозу з боку росії - маніпуляції штучним інтелектом. Такого висновку дійшли фахівці британського аналітичного центру Інститут стратегічного діалогу (ISD), повідомляє УНН.

Вони проаналізував відповіді чотирьох популярних чат-ботів (ChatGPT, Gemini, Grok та DeepSeek) на низку запитань англійською, іспанською, французькою, німецькою та італійською мовами на теми, пов’язані з російським вторгненням в Україну.

Майже п’ята частина відповідей цитувала російські державні джерела, багато з яких є під санкціями ЄС. Питання, упереджені на користь росії, частіше включали ці джерела у відповідях, як і запити, пов’язані з військовим призовом цивільного населення в Україні та сприйняттям НАТО. Деяким чат-ботам було важко ідентифікувати контент, пов'язаний з державою, особливо коли він поширювався сторонніми ЗМІ або веб-сайтами