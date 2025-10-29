Маніпуляції ШІ: чат-боти поширюють російську дезінформацію про війну в Україні - дослідження
Київ • УНН
Британські аналітики виявили маніпуляції штучним інтелектом з боку росії. Майже п'ята частина відповідей популярних чат-ботів цитувала російські державні джерела, багато з яких під санкціями ЄС.
У світі виникла нова інформаційна загрозу з боку росії - маніпуляції штучним інтелектом. Такого висновку дійшли фахівці британського аналітичного центру Інститут стратегічного діалогу (ISD), повідомляє УНН.
Деталі
Вони проаналізував відповіді чотирьох популярних чат-ботів (ChatGPT, Gemini, Grok та DeepSeek) на низку запитань англійською, іспанською, французькою, німецькою та італійською мовами на теми, пов’язані з російським вторгненням в Україну.
Майже п’ята частина відповідей цитувала російські державні джерела, багато з яких є під санкціями ЄС. Питання, упереджені на користь росії, частіше включали ці джерела у відповідях, як і запити, пов’язані з військовим призовом цивільного населення в Україні та сприйняттям НАТО. Деяким чат-ботам було важко ідентифікувати контент, пов'язаний з державою, особливо коли він поширювався сторонніми ЗМІ або веб-сайтами
Там підкреслюють, що розслідування ставить серйозні питання щодо здатності чат-ботів обмежувати підсанкційні ЗМІ в ЄС.
"Це не новий виклик для таких компаній, як Google, чиї платформи давно ретельно перевіряються на предмет потенційної упередженості в результатах, що відображаються користувачам під час пошуку складних тем. Цей пильний аналіз посилився під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли Google попросили обмежити результати від державних ЗМІ у відповідь на санкції ЄС", - резюмують експерти.
Нагадаємо
росія активізувала інформаційні атаки проти США за допомогою штучного інтелекту та масштабної дезінформаційної екосистеми. Кремль стоїть за більшістю спроб вплинути на американське суспільство через дезінформацію, deepfake та фейкові сайти.
