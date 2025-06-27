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Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
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Зеленський закликає обмежити експорт ШІ-технологій до росії

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Президент Зеленський вимагає включити штучний інтелект до пріоритетів експортного контролю, щоб обмежити постачання ШІ-моделей, хмарних сервісів та супутникових даних до росії. Це допоможе запобігти їх використанню у військовій сфері.

Зеленський закликає обмежити експорт ШІ-технологій до росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного включення штучного інтелекту до пріоритетів експортного контролю між державами-партнерами. ШІ все активніше інтегрується у військову сферу, тож постачання моделей, хмарних сервісів та супутникових даних до росії слід обмежити вже зараз. Про це Зеленський сказав під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами, оскільки штучний інтелект все частіше і більше інтегрується у зброю. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування. Також інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема, хмарних сервісів. Високопродуктивного обчислення обладнання, а також спеціалізованих дата-сетів, включно з комерційними супутникові знімками

- сказав Зеленський.

За його словами, санкційна робота має бути абсолютно конкретною по кожному напрямку.

"Необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення. І це має допомогти нам не тільки в захисті від росії безпосередньо, але також обередковано від її спільників, таких як режими Пхеньяну і Тегерану", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявляв, що санкції України та партнерів проти рф потрібно синхронізувати, і РНБО сьогодні своїм рішенням встановлює завдання для державних інституцій та доручає активізувати дипломатичний напрям.

Зеленський: рф отримала верстати на підприємства ВПК з 12 країн, включно з США27.06.25, 17:00 • 292 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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