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Зеленський: рф отримала верстати на підприємства ВПК з 12 країн, включно з США

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Президент Зеленський заявив, що за минулий рік зафіксовані поставки верстатів для ВПК росії щонайменше з 12 країн, серед яких Китай, США, Німеччина.

Зеленський: рф отримала верстати на підприємства ВПК з 12 країн, включно з США

Тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та США. Все це потрібно зупиняти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Деталі

На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати росії обладнання та критичні компоненти. Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах, в російських ракетах. На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та США. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що все це треба зупиняти, і так само потрібен подальший тиск на кожного суб'єкта у світі, хто допомагає росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО рішенням встановлює завдання для державних інституцій, на тлі потреби синхронізувати санкції України та партнерів проти рф.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Рада національної безпеки і оборони України
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