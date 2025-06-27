Зеленский: рф получила станки для предприятий ВПК из 12 стран, включая США
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что за прошлый год зафиксированы поставки станков для ВПК россии как минимум из 12 стран, среди которых Китай, США, Германия.
Только за один прошедший год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и США. Все это нужно останавливать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.
Детали
К сожалению, сегодня даже страны Запада до сих пор продолжают поставлять россии оборудование и критические компоненты. Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, которые содержатся в российских дронах, в российских ракетах. К сожалению, только за один прошедший год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Франции, Германии, Италии, Турции и США. Также известно о контрактах с поставками, которые запланированы уже на следующий 26-й год
Он подчеркнул, что все это нужно останавливать, и так же необходимо дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает россии сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институтов, на фоне потребности синхронизировать санкции Украины и партнеров против рф.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф.