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Зеленский: рф получила станки для предприятий ВПК из 12 стран, включая США

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Президент Зеленский заявил, что за прошлый год зафиксированы поставки станков для ВПК россии как минимум из 12 стран, среди которых Китай, США, Германия.

Зеленский: рф получила станки для предприятий ВПК из 12 стран, включая США

Только за один прошедший год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и США. Все это нужно останавливать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Детали

К сожалению, сегодня даже страны Запада до сих пор продолжают поставлять россии оборудование и критические компоненты. Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, которые содержатся в российских дронах, в российских ракетах. К сожалению, только за один прошедший год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Франции, Германии, Италии, Турции и США. Также известно о контрактах с поставками, которые запланированы уже на следующий 26-й год

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все это нужно останавливать, и так же необходимо дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает россии сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институтов, на фоне потребности синхронизировать санкции Украины и партнеров против рф.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Тайвань
Южная Корея
Франция
Италия
Германия
Китай
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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