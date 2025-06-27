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Зеленский призывает ограничить экспорт ИИ-технологий в россию

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Зеленский требует включить искусственный интеллект в приоритеты экспортного контроля, чтобы ограничить поставки ИИ-моделей, облачных сервисов и спутниковых данных в россию. Это поможет предотвратить их использование в военной сфере.

Зеленский призывает ограничить экспорт ИИ-технологий в россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного включения искусственного интеллекта в приоритеты экспортного контроля между государствами-партнерами. ИИ все активнее интегрируется в военную сферу, поэтому поставки моделей, облачных сервисов и спутниковых данных в россию следует ограничить уже сейчас. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Детали

Мы должны уже сейчас работать для того, чтобы новейшие технологии, в частности в области искусственного интеллекта, были включены в приоритеты экспортного контроля государствами-партнерами, поскольку искусственный интеллект все чаще и больше интегрируется в оружие. Уже сейчас необходимо установить ограничения на поставку в россию готовых моделей искусственного интеллекта, пригодных для военного применения. Также инструментов и сервисов для тренировки искусственного интеллекта, в частности, облачных сервисов. Высокопроизводительного вычислительного оборудования, а также специализированных дата-сетов, включая коммерческие спутниковые снимки

- сказал Зеленский.

По его словам, санкционная работа должна быть абсолютно конкретной по каждому направлению.

"Необходимо создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения. И это должно помочь нам не только в защите от России непосредственно, но также опосредованно от ее пособников, таких как режимы Пхеньяна и Тегерана", - добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявлял, что санкции Украины и партнеров против РФ нужно синхронизировать, и СНБО сегодня своим решением устанавливает задачи для государственных институтов и поручает активизировать дипломатическое направление.

Зеленский: рф получила станки для предприятий ВПК из 12 стран, включая США27.06.25, 17:00 • 250 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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