В мире возникла новая информационная угроза со стороны России — манипуляции искусственным интеллектом. К такому выводу пришли специалисты британского аналитического центра Институт стратегического диалога (ISD), сообщает УНН.

Подробности

Они проанализировали ответы четырех популярных чат-ботов (ChatGPT, Gemini, Grok и DeepSeek) на ряд вопросов на английском, испанском, французском, немецком и итальянском языках по темам, связанным с российским вторжением в Украину.

Почти пятая часть ответов цитировала российские государственные источники, многие из которых находятся под санкциями ЕС. Вопросы, предвзятые в пользу России, чаще включали эти источники в ответах, как и запросы, связанные с военным призывом гражданского населения в Украине и восприятием НАТО. Некоторым чат-ботам было трудно идентифицировать контент, связанный с государством, особенно когда он распространялся сторонними СМИ или веб-сайтами - утверждают в ISD.

Там подчеркивают, что расследование ставит серьезные вопросы относительно способности чат-ботов ограничивать подсанкционные СМИ в ЕС.

"Это не новый вызов для таких компаний, как Google, чьи платформы давно тщательно проверяются на предмет потенциальной предвзятости в результатах, отображаемых пользователям при поиске сложных тем. Этот пристальный анализ усилился во время полномасштабного вторжения России в Украину, когда Google попросили ограничить результаты от государственных СМИ в ответ на санкции ЕС", - резюмируют эксперты.

Напомним

Россия активизировала информационные атаки против США с помощью искусственного интеллекта и масштабной дезинформационной экосистемы. Кремль стоит за большинством попыток повлиять на американское общество через дезинформацию, дипфейки и фейковые сайты.

