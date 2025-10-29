$42.070.07
28 октября, 20:10 • 9992 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 45424 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 33044 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 37838 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 63018 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 36205 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26952 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22075 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17252 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 56087 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Эксклюзивы
Манипуляции ИИ: чат-боты распространяют российскую дезинформацию о войне в Украине - исследование

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Британские аналитики выявили манипуляции искусственным интеллектом со стороны России. Почти пятая часть ответов популярных чат-ботов цитировала российские государственные источники, многие из которых находятся под санкциями ЕС.

Манипуляции ИИ: чат-боты распространяют российскую дезинформацию о войне в Украине - исследование

В мире возникла новая информационная угроза со стороны России — манипуляции искусственным интеллектом. К такому выводу пришли специалисты британского аналитического центра Институт стратегического диалога (ISD), сообщает УНН.

Подробности

Они проанализировали ответы четырех популярных чат-ботов (ChatGPT, Gemini, Grok и DeepSeek) на ряд вопросов на английском, испанском, французском, немецком и итальянском языках по темам, связанным с российским вторжением в Украину.

Почти пятая часть ответов цитировала российские государственные источники, многие из которых находятся под санкциями ЕС. Вопросы, предвзятые в пользу России, чаще включали эти источники в ответах, как и запросы, связанные с военным призывом гражданского населения в Украине и восприятием НАТО. Некоторым чат-ботам было трудно идентифицировать контент, связанный с государством, особенно когда он распространялся сторонними СМИ или веб-сайтами

- утверждают в ISD.

Там подчеркивают, что расследование ставит серьезные вопросы относительно способности чат-ботов ограничивать подсанкционные СМИ в ЕС.

"Это не новый вызов для таких компаний, как Google, чьи платформы давно тщательно проверяются на предмет потенциальной предвзятости в результатах, отображаемых пользователям при поиске сложных тем. Этот пристальный анализ усилился во время полномасштабного вторжения России в Украину, когда Google попросили ограничить результаты от государственных СМИ в ответ на санкции ЕС", - резюмируют эксперты.

Напомним

Россия активизировала информационные атаки против США с помощью искусственного интеллекта и масштабной дезинформационной экосистемы. Кремль стоит за большинством попыток повлиять на американское общество через дезинформацию, дипфейки и фейковые сайты.

Зеленский призывает ограничить экспорт ИИ-технологий в россию27.06.25, 17:02 • 2952 просмотра

Вадим Хлюдзинский

