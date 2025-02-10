Маніпуляції Гетманцева або як перекинути відповідальність на суд

Голову комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики України Данила Гетманцева ЗМІ неодноразово ловили на спробах маніпуляції, втручанні у роботу державних органів, зокрема податкової служби, а також спробах тиску на українських суддів. Проте ще жодного разу нардепа не притягнули до реальної відповідальності. Очевидно, нардеп впевнений у своїй безкарності, тому знову вдається до старих методів, пише УНН.

З хворої голови на здорову

Зокрема, Данило Гетманцев вчергове спробував тиснути на суд. Цього разу він розкритикував рішення Шевченківського районного суду Києва, а саме суддю Володимира Бугіля, який повернув арештоване БЕБ обладнання, в одній зі справ, що стосувалась виробництва нелегального тютюну.

У дописі депутата є один факт, який ще більше привертає увагу. Нардеп, якого раніше ЗМІ називали тіньовим куратором податкової служби, згадав про історію, повʼязану із банком "Конкорд". Національний банк України ухвалив рішення про відкликання його ліцензії 1 серпня 2023 року, після чого розпочалась процедура ліквідації "Конкорду". Відповідно до законодавства, такі процеси зазвичай супроводжуються ретельними перевірками з боку податкових органів. Однак у випадку з "Конкордом" перевірка затягнулася на понад рік, що є безпрецедентним випадком.

Аби хоч якось виправдати попереднє керівництво ДПС, Данило Гетманцев вирішив згадати, що суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік "Конкорду" і відмовились розкривати податківцям банківську таємницю, яка в Україні захищена законом. Цим нардеп, вочевидь, намагається пояснити, чому податкова, яка за даними ЗМІ, перебувала під його ручним управлінням, незаконно затягнула перевірку "Конкорду" і завадила Фонду гарантування вкладів фізосіб швидко завершити процес ліквідації банку.

За словами Гетманцева, саме суди Дніпропетровської області "вже майже рік не дають податковій можливість провести перевірку банку Конкорд".

Гетманцев чомусь змовчав про спроби податківців сфальсифікувати результати податкової перевірки. Раніше про це повідомляли акціонери банку. "Ми знаємо, що за її результатами був складений акт на суму 700 тисяч гривень, до якого за особистою вказівкою голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева незаконно домалювали 392 млн грн, а чому не мільярд, не 3 чи 10 мільярдів? - зазначила співвласниця банку «Конкорд» Олена Сосєдка.

Про те, що результати аудиту ймовірно були сфальсифіковані свідчить і те, що з актом перевірки не погодився ліквідатор банку, призначений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Він подав свої заперечення, після розгляду яких, була призначена додаткова податкова перевірка, яка досі триває.

Варто зазначити, що акціонери "Конкорду" оскаржили в суді й саме рішення НБУ про виведення банку з ринку. Суди першої та апеляційної інстанцій визнали протиправним та скасували рішення Нацбанку про відкликання ліцензії та ліквідацію "Конкорду". Проте українське законодавство виписане таким чином, що процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Водночас Гетманцев публічно вже встиг заявити, що "Конкорд" став для нього "особистою справою", закликав правоохоронців переслідувати співзасновниць банку Олену та Юлію Сосєдок і публічно принизив їх.

Знову тиск на суд?

Тепер же у своєму дописі Данило Гетманцев закликав суддів хейтити своїх колег. "Хочу звернутися до суддів, які чесно виконують свою роботу. Друзі, ми знаємо, що ви є і поважаємо вас за принциповість. Але поки ваші "колеги" творять таке і не отримують адекватну реакцію передусім від вас самих, дискредитованою є вся судова система. І жодної довіри від суспільства до неї немає", - написав Гетманцев.

Це не вперше, коли голова податкового комітету Ради намагається втручатись у діяльність суду і публічно критикує суддів.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Тоді судді відмовили у відкритті кримінального провадження проти нардепа.

Очевидно таке рішення дозволило Гетманцеву відчути власну безкарність і впевненість у тому, що він має повноваження диктувати суддям, які рішення виносити.

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський зазначав УНН, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко також наголошував, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. А юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буде законним.