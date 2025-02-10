Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниила Гетманцева СМИ неоднократно ловили на попытках манипуляции, вмешательстве в работу государственных органов, в частности налоговой службы, а также попытках давления на украинских судей. Однако еще ни разу нардепа не привлекли к реальной ответственности. Очевидно, нардеп уверен в своей безнаказанности, поэтому снова прибегает к старым методам, пишет УНН.

С больной головы на здоровую

В частности, Даниил Гетманцев в очередной раз попытался давить на суд. На этот раз он раскритиковал решение Шевченковского районного суда Киева, а именно судью Владимира Бугиля, который вернул арестованное БЭБ оборудование, в одном из дел, которое касалось производства нелегального табака.

В заметке депутата есть один факт, который еще больше привлекает внимание. Нардеп, которого ранее СМИ называли теневым куратором налоговой службы, вспомнил об истории, связанной с банком "Конкорд". Национальный банк Украины принял решение об отзыве его лицензии 1 августа 2023 года, после чего началась процедура ликвидации "Конкорда". В соответствии с законодательством, такие процессы обычно сопровождаются тщательными проверками со стороны налоговых органов. Однако в случае с "Конкордом" проверка затянулась более чем на год, что является беспрецедентным случаем.

Чтобы хоть как-то оправдать предыдущее руководство ГНС, Даниил Гетманцев решил вспомнить, что суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону "Конкорда" и отказались раскрывать налоговикам банковскую тайну, которая в Украине защищена законом. Этим нардеп, очевидно, пытается объяснить, почему налоговая, которая по данным СМИ, находилась под его ручным управлением, незаконно затянула проверку "Конкорда" и помешала Фонду гарантирования вкладов физлиц быстро завершить процесс ликвидации банка.

По словам Гетманцева, именно суды Днепропетровской области "уже почти год не дают налоговой возможность провести проверку банка Конкорд".

Гетманцев почему-то умолчал о попытках налоговиков сфальсифицировать результаты налоговой проверки. Ранее об этом сообщали акционеры банка. "Мы знаем, что по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов? - отметила совладелица банка «Конкорд» Елена Соседка.

О том, что результаты аудита вероятно были сфальсифицированы свидетельствует и то, что с актом проверки не согласился ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Он подал свои возражения, после рассмотрения которых, была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.

Стоит отметить, что акционеры "Конкорда" обжаловали в суде и само решение НБУ о выводе банка с рынка. Суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение Нацбанка об отзыве лицензии и ликвидации "Конкорда". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

В то же время Гетманцев публично уже успел заявить, что "Конкорд" стал для него "личным делом", призвал правоохранителей преследовать соучредителей банка Елену и Юлию Соседок и публично унизил их.

Опять давление на суд?

Теперь же в своей заметке Даниил Гетманцев призвал судей хейтить своих коллег. "Хочу обратиться к судьям, которые честно выполняют свою работу. Друзья, мы знаем, что вы есть и уважаем вас за принципиальность. Но пока ваши "коллеги" творят такое и не получают адекватную реакцию прежде всего от вас самих, дискредитирована вся судебная система. И никакого доверия от общества к ней нет", - написал Гетманцев.

Это не впервые, когда глава налогового комитета Рады пытается вмешиваться в деятельность суда и публично критикует судей.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. Тогда судьи отказали в открытии уголовного производства против нардепа.

Очевидно такое решение позволило Гетманцеву почувствовать собственную безнаказанность и уверенность в том, что он имеет полномочия диктовать судьям, какие решения выносить.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отмечал УНН, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко также отмечал, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. А юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и перебирает на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным.