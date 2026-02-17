$43.170.07
Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари рф по цивільних об'єктах України

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари по цивільному населенню та інфраструктурі. Ця заява прозвучала після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Деталі

Французький президент закликав Індію підтримати ідею припинення військових ударів по цивільному населенню та інфраструктурі у російсько-українській війні після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Ми могли б об'єднати наші зусилля, щоб підтримати введення негайного і тривалого мораторію на удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі

- заявив він перед журналістами в Мумбаї.

Додатково

У вівторок, 17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.

Окупанти вдарили по об’єктах енергетики, підстанціях, тепловій генерації, а також у 4 областях - по залізничній інфраструктурі.

Нагадаємо

Від початку доби 17 лютого на фронті відбулося 53 бойові зіткнення.

Євген Устименко

