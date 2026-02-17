Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары рф по гражданским объектам Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Это заявление прозвучало после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Детали
Французский президент призвал Индию поддержать идею прекращения военных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в российско-украинской войне после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Мы могли бы объединить наши усилия, чтобы поддержать введение немедленного и длительного моратория на удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре
Дополнительно
Во вторник, 17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.
Оккупанты ударили по объектам энергетики, подстанциям, тепловой генерации, а также в 4 областях - по железнодорожной инфраструктуре.
Напомним
С начала суток 17 февраля на фронте произошло 53 боевых столкновения.