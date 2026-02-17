$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 3520 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 10788 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 13919 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 15016 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 17513 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23818 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33470 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44604 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52702 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38986 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары рф по гражданским объектам Украины

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Это заявление прозвучало после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары рф по гражданским объектам Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Индию поддержать "мораторий на удары" по гражданскому населению и инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LeMonde.

Детали

Французский президент призвал Индию поддержать идею прекращения военных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в российско-украинской войне после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Мы могли бы объединить наши усилия, чтобы поддержать введение немедленного и длительного моратория на удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре

- заявил он перед журналистами в Мумбаи.

Дополнительно

Во вторник, 17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.

Оккупанты ударили по объектам энергетики, подстанциям, тепловой генерации, а также в 4 областях - по железнодорожной инфраструктуре.

Напомним

С начала суток 17 февраля на фронте произошло 53 боевых столкновения.

Евгений Устименко

