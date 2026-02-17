Макрон призвал Индию поддержать мораторий на удары рф по гражданским объектам Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Индию поддержать "мораторий на удары" по гражданскому населению и инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LeMonde.

Французский президент призвал Индию поддержать идею прекращения военных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в российско-украинской войне после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Мы могли бы объединить наши усилия, чтобы поддержать введение немедленного и длительного моратория на удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре