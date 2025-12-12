Має стратегічне значення: дрони атакували російський нафтопереробний завод у ярославлі

У ніч на 12 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському ярославлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Був атакований НПЗ "Славнефть‑ЯНОС". Дане підприємство входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Також цей нафтопереробний завод має стратегічне значення для російської економіки та військової машини, адже він займається виробництвом від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастил.

Саме місто ярославль розташоване за понад 700 кілометрів від українського кордону.

