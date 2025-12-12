Имеет стратегическое значение: дроны атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в ярославле
Киев • УНН
В ночь на 12 декабря дроны атаковали НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в ярославле, что более чем в 700 километрах от украинской границы. Этот завод является одним из крупнейших в рф и производит топливо для военной машины.
Подробности
Был атакован НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Данное предприятие входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.
Также этот нефтеперерабатывающий завод имеет стратегическое значение для российской экономики и военной машины, ведь он занимается производством от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных материалов.
Сам город ярославль расположен более чем в 700 километрах от украинской границы.
Напомним
В ночь на 12 декабря российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж.