Имеет стратегическое значение: дроны атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в ярославле

В ночь на 12 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском ярославле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Был атакован НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Данное предприятие входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Также этот нефтеперерабатывающий завод имеет стратегическое значение для российской экономики и военной машины, ведь он занимается производством от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных материалов.

Сам город ярославль расположен более чем в 700 километрах от украинской границы.

Напомним

В ночь на 12 декабря российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж.