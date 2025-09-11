МАГАТЕ повідомило про військову активність біля українських АЕС: ядерна безпека під загрозою

Команди МАГАТЕ, які перебувають на Хмельницькій та Рівненській АЕС, у ніч проти 10 вересня зафіксували вибухи та прольоти безпілотників. Хоча прямої шкоди станціям не завдано, керівництво агентства попереджає: будь-які бойові дії поруч із ядерними об’єктами створюють серйозну небезпеку. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що його фахівці стали свідками "надзвичайно масштабної військової активності" поблизу двох працюючих українських АЕС. Зокрема, на Хмельницькій станції було зафіксовано дев’ять безпілотників за три кілометри від майданчика, а Рівненська АЕС повідомила про проліт 13 дронів у зоні спостереження.

Жодна атомна електростанція не повинна опинятися в зоні бойових дій. Серйозна аварія буде катастрофою для всіх сторін конфлікту – наголосив Гроссі.

МАГАТЕ підкреслює, що військова активність біля АЕС порушує одразу кілька ключових принципів безпеки, зокрема фізичну цілісність об’єктів і захист персоналу. Це робить українські станції надзвичайно вразливими.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на Запорізькій АЕС, яка перебуває безпосередньо близько до зони активних бойових дій. За словами Гроссі, шість із семи базових критеріїв безпеки там залишаються під загрозою. Спостерігачі агентства регулярно чують обстріли та повідомляють про обмежений доступ до частини інфраструктури, включно зі сховищем дизельного палива.

Вразливість інших об’єктів

На Чорнобильській території три з "семи стовпів" безпеки лишаються під ризиком після атаки дрона у лютому. Попри складнощі, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію.Погіршення стану енергомережі, зокрема пошкодження підстанцій, підвищує ризик аварійного відключення реакторів.

МАГАТЕ разом із ЄС і 30 країнами-донорами постачає обладнання для посилення безпеки українських АЕС. Водночас агентство закликає сторони конфлікту до максимальної стриманості та утримання від військових дій поблизу ядерних об’єктів.

Нагадаємо

Глава МАГАТЕ Гроссі повідомив про 217 місій Агентства в Україні за участю 176 співробітників, вони охоплюють усі атомні електростанції, включаючи Чорнобильську. МАГАТЕ майже щодня інформує про ситуацію на окупованій ЗАЕС, де після деокупації її запуск може зайняти роки.

Гроссі також повідомив, що жоден реактор ЗАЕС не може бути безпечно запущений через нестабільну ситуацію та загрозу для семи опор. Рівень води у водоймі-охолоджувачі наближається до критичного, ризики посилює і перебування військ рф поблизу станції