Financial Times

МАГАТЕ розгорнуло 217 місій на території України - Гроссі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про 217 місій Агентства в Україні за участю 176 співробітників, які охоплюють усі атомні електростанції, включаючи Чорнобильську. МАГАТЕ майже щодня інформує про ситуацію на окупованій ЗАЕС, де після деокупації її запуск може зайняти роки.

МАГАТЕ розгорнуло 217 місій на території України - Гроссі

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство розгорнуло 217 своїх місій на території України. В рамках цих місій задіяно 176 співробітників, додав Гроссі під час свого виступу перед Радою керуючих, пише УНН з посиланням на офіційний сайт МАГАТЕ.

Деталі

МАГАТЕ зараз присутнє на всіх атомних електростанціях, включаючи Чорнобильську, в Україні. Ми розгорнули 217 місій за участю 176 співробітників

 - повідомив Гроссі.

Глава МАГАТЕ також додав, що команди Агентства майже щодня інформують світову спільноту про ситуацію на окупованій ЗАЕС.

1 вересня 2022 року я вирушив через лінію фронту з командою експертів МАГАТЕ, щоб розгорнути першу команду ISAMZ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Відтоді МАГАТЕ надає міжнародній спільноті оновлену інформацію про ситуацію на ЗАЕС, протягом кількох тижнів, майже щодня. Наші команди забезпечували об'єктивну, неупереджену та незамінну взаємодію на станції щодо семи незамінних стовпів ядерної безпеки та п'яти конкретних принципів захисту Запорізької АЕС

- зазначив Гроссі.

Доповнення

Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду повідомила, що після деокупації Запорізької атомної електростанції процес її запуску займе роки. Це зумовлено в першу чергу тим, що невідомо, якої шкоди було завдано російськими загарбниками.

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів у стані холодного зупину. МАГАТЕ попереджає: за спеки та високого випаровування ситуація може перерости у небезпечну для всієї Європи кризу.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Україна