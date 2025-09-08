МАГАТЕ розгорнуло 217 місій на території України - Гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про 217 місій Агентства в Україні за участю 176 співробітників, які охоплюють усі атомні електростанції, включаючи Чорнобильську. МАГАТЕ майже щодня інформує про ситуацію на окупованій ЗАЕС, де після деокупації її запуск може зайняти роки.