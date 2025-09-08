$41.220.13
12:50 • 652 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 10824 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 9610 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 8610 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 13221 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 18232 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 22195 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 26885 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40116 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61739 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
9К720 Искандер

МАГАТЭ развернуло 217 миссий на территории Украины - Гросси

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о 217 миссиях Агентства в Украине с участием 176 сотрудников, которые охватывают все атомные электростанции, включая Чернобыльскую. МАГАТЭ почти ежедневно информирует о ситуации на оккупированной ЗАЭС, где после деоккупации ее запуск может занять годы.

МАГАТЭ развернуло 217 миссий на территории Украины - Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство развернуло 217 своих миссий на территории Украины. В рамках этих миссий задействовано 176 сотрудников, добавил Гросси во время своего выступления перед Советом управляющих, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт МАГАТЭ.

Детали

МАГАТЭ сейчас присутствует на всех атомных электростанциях, включая Чернобыльскую, в Украине. Мы развернули 217 миссий с участием 176 сотрудников

 - сообщил Гросси.

Глава МАГАТЭ также добавил, что команды Агентства почти ежедневно информируют мировое сообщество о ситуации на оккупированной ЗАЭС.

1 сентября 2022 года я отправился через линию фронта с командой экспертов МАГАТЭ, чтобы развернуть первую команду ISAMZ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С тех пор МАГАТЭ предоставляет международному сообществу обновленную информацию о ситуации на ЗАЭС, в течение нескольких недель, почти ежедневно. Наши команды обеспечивали объективное, беспристрастное и незаменимое взаимодействие на станции относительно семи незаменимых столпов ядерной безопасности и пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС

- отметил Гросси.

Дополнение

Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства сообщила, что после деоккупации Запорожской атомной электростанции процесс ее запуска займет годы. Это обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно, какой ущерб был нанесен российскими захватчиками.

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов в состоянии холодного останова. МАГАТЭ предупреждает: при жаре и высоком испарении ситуация может перерасти в опасный для всей Европы кризис.

Павел Зинченко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Украина