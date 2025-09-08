МАГАТЭ развернуло 217 миссий на территории Украины - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о 217 миссиях Агентства в Украине с участием 176 сотрудников, которые охватывают все атомные электростанции, включая Чернобыльскую. МАГАТЭ почти ежедневно информирует о ситуации на оккупированной ЗАЭС, где после деоккупации ее запуск может занять годы.