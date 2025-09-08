МАГАТЭ развернуло 217 миссий на территории Украины - Гросси
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о 217 миссиях Агентства в Украине с участием 176 сотрудников, которые охватывают все атомные электростанции, включая Чернобыльскую. МАГАТЭ почти ежедневно информирует о ситуации на оккупированной ЗАЭС, где после деоккупации ее запуск может занять годы.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство развернуло 217 своих миссий на территории Украины. В рамках этих миссий задействовано 176 сотрудников, добавил Гросси во время своего выступления перед Советом управляющих, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт МАГАТЭ.
Детали
МАГАТЭ сейчас присутствует на всех атомных электростанциях, включая Чернобыльскую, в Украине. Мы развернули 217 миссий с участием 176 сотрудников
Глава МАГАТЭ также добавил, что команды Агентства почти ежедневно информируют мировое сообщество о ситуации на оккупированной ЗАЭС.
1 сентября 2022 года я отправился через линию фронта с командой экспертов МАГАТЭ, чтобы развернуть первую команду ISAMZ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С тех пор МАГАТЭ предоставляет международному сообществу обновленную информацию о ситуации на ЗАЭС, в течение нескольких недель, почти ежедневно. Наши команды обеспечивали объективное, беспристрастное и незаменимое взаимодействие на станции относительно семи незаменимых столпов ядерной безопасности и пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС
Дополнение
Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства сообщила, что после деоккупации Запорожской атомной электростанции процесс ее запуска займет годы. Это обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно, какой ущерб был нанесен российскими захватчиками.
На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов в состоянии холодного останова. МАГАТЭ предупреждает: при жаре и высоком испарении ситуация может перерасти в опасный для всей Европы кризис.