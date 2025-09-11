МАГАТЭ сообщило о военной активности возле украинских АЭС: ядерная безопасность под угрозой

$41.210.09
48.240.05
ukenru
07:11 • 8552 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 23144 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 37568 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 85279 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 47108 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 46045 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 42413 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 80584 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 100379 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 73121 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.8м/с
37%
756мм
Популярные новости
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 25383 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 14553 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 5742 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 14392 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 8684 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 23153 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 85288 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 80588 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 60085 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 100384 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Фридрих Мерц
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 2164 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 23036 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 87733 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 79344 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 75001 просмотра
Актуальное
Хранитель
Твиттер
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

МАГАТЭ сообщило о военной активности возле украинских АЭС: ядерная безопасность под угрозой

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Команды МАГАТЭ зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников возле Хмельницкой и Ровенской АЭС. Это создает серьезную опасность, поскольку любые боевые действия рядом с ядерными объектами нарушают ключевые принципы безопасности.

МАГАТЭ сообщило о военной активности возле украинских АЭС: ядерная безопасность под угрозой

Команды МАГАТЭ, находящиеся на Хмельницкой и Ровенской АЭС, в ночь на 10 сентября зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников. Хотя прямого ущерба станциям не нанесено, руководство агентства предупреждает: любые боевые действия рядом с ядерными объектами создают серьезную опасность. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его специалисты стали свидетелями "чрезвычайно масштабной военной активности" вблизи двух работающих украинских АЭС. В частности, на Хмельницкой станции было зафиксировано девять беспилотников в трех километрах от площадки, а Ровенская АЭС сообщила о пролете 13 дронов в зоне наблюдения.

Ни одна атомная электростанция не должна оказываться в зоне боевых действий. Серьезная авария будет катастрофой для всех сторон конфликта 

– подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ подчеркивает, что военная активность возле АЭС нарушает сразу несколько ключевых принципов безопасности, в частности физическую целостность объектов и защиту персонала. Это делает украинские станции чрезвычайно уязвимыми.

Прямая угроза ядерной безопасности Европы: в Минэнерго отреагировали на заявления путина относительно Запорожской АЭС02.09.25, 22:05 • 8474 просмотра

Особое беспокойство вызывает ситуация на Запорожской АЭС, которая находится непосредственно близко к зоне активных боевых действий. По словам Гросси, шесть из семи базовых критериев безопасности там остаются под угрозой. Наблюдатели агентства регулярно слышат обстрелы и сообщают об ограниченном доступе к части инфраструктуры, включая хранилище дизельного топлива.

Уязвимость других объектов

На Чернобыльской территории три из "семи столпов" безопасности остаются под риском после атаки дрона в феврале. Несмотря на сложности, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС продолжают стабильно производить электроэнергию. Ухудшение состояния энергосети, в частности повреждение подстанций, повышает риск аварийного отключения реакторов.

МАГАТЭ совместно с ЕС и 30 странами-донорами поставляет оборудование для усиления безопасности украинских АЭС. В то же время агентство призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности и воздержанию от военных действий вблизи ядерных объектов.

Напомним

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о 217 миссиях Агентства в Украине с участием 176 сотрудников, они охватывают все атомные электростанции, включая Чернобыльскую. МАГАТЭ почти ежедневно информирует о ситуации на оккупированной ЗАЭС, где после деоккупации ее запуск может занять годы.

Гросси также сообщил, что ни один реактор ЗАЭС не может быть безопасно запущен из-за нестабильной ситуации и угрозы для семи опор. Уровень воды в водоеме-охладителе приближается к критическому, риски усиливает и пребывание войск рф вблизи станции

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Европейский Союз
Европа
Украина