МАГАТЭ сообщило о военной активности возле украинских АЭС: ядерная безопасность под угрозой

Команды МАГАТЭ, находящиеся на Хмельницкой и Ровенской АЭС, в ночь на 10 сентября зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников. Хотя прямого ущерба станциям не нанесено, руководство агентства предупреждает: любые боевые действия рядом с ядерными объектами создают серьезную опасность. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его специалисты стали свидетелями "чрезвычайно масштабной военной активности" вблизи двух работающих украинских АЭС. В частности, на Хмельницкой станции было зафиксировано девять беспилотников в трех километрах от площадки, а Ровенская АЭС сообщила о пролете 13 дронов в зоне наблюдения.

Ни одна атомная электростанция не должна оказываться в зоне боевых действий. Серьезная авария будет катастрофой для всех сторон конфликта – подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ подчеркивает, что военная активность возле АЭС нарушает сразу несколько ключевых принципов безопасности, в частности физическую целостность объектов и защиту персонала. Это делает украинские станции чрезвычайно уязвимыми.

Особое беспокойство вызывает ситуация на Запорожской АЭС, которая находится непосредственно близко к зоне активных боевых действий. По словам Гросси, шесть из семи базовых критериев безопасности там остаются под угрозой. Наблюдатели агентства регулярно слышат обстрелы и сообщают об ограниченном доступе к части инфраструктуры, включая хранилище дизельного топлива.

Уязвимость других объектов

На Чернобыльской территории три из "семи столпов" безопасности остаются под риском после атаки дрона в феврале. Несмотря на сложности, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС продолжают стабильно производить электроэнергию. Ухудшение состояния энергосети, в частности повреждение подстанций, повышает риск аварийного отключения реакторов.

МАГАТЭ совместно с ЕС и 30 странами-донорами поставляет оборудование для усиления безопасности украинских АЭС. В то же время агентство призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности и воздержанию от военных действий вблизи ядерных объектов.

Напомним

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о 217 миссиях Агентства в Украине с участием 176 сотрудников, они охватывают все атомные электростанции, включая Чернобыльскую. МАГАТЭ почти ежедневно информирует о ситуации на оккупированной ЗАЭС, где после деоккупации ее запуск может занять годы.

Гросси также сообщил, что ни один реактор ЗАЭС не может быть безопасно запущен из-за нестабильной ситуации и угрозы для семи опор. Уровень воды в водоеме-охладителе приближается к критическому, риски усиливает и пребывание войск рф вблизи станции