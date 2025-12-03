Литва запроваджує обов'язкову військову службу: 5 тисяч громадян підуть до армії
З 2 січня по 31 грудня 2026 року Литва запроваджує обов’язкову базову військову службу, плануючи призвати близько 5 тисяч громадян. Призовники матимуть різні варіанти служби, включаючи 9-місячну обов'язкову службу та коротші програми для спеціалістів та студентів.
Литва з 2 січня по 31 грудня наступного року запроваджує обов’язкову базову військову службу. До лав армії планують призвати близько 5 тисяч громадян. Про це інформує пресслужба Збройних сил Литви, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що обов’язковий призов у країні триватиме увесь 2026 рік - з 2 січня до 31 грудня. Загалом планують залучити приблизно 5 тисяч призовників.
Призов 2026 року - це цілеспрямований крок для зміцнення нашої національної системи оборони. Різні строки та програми служби дають нам змогу гнучко реагувати на потреби армії, а молодим людям - обирати найбільш відповідний для них формат служби. Зосередження уваги на резерві та бойовій готовності є ключовими пріоритетами в сучасних умовах безпеки
Структура їх буде різноманітною, з урахуванням різних потреб Литви та можливостей самих призовників:
- 3870 людей призвуть на обов'язкову початкову військову службу тривалістю 9 місяців;
- 90 спеціалістів серед необхідних для армії професій прослужать 3 місяці.
- 650 військовослужбовців прослужать 160-200 днів за програмами підготовки молодших офіцерів-командирів: 340 — у підрозділах литовського війська, 310 — у Литовській військовій академії.
- 450 молодих людей призвуть на 90-120 днів служби за програмами підготовки до основної військової служби або надання військової спеціальності, які триватимуть 3 роки.
У Збройних силах підкреслили, що призов старались зробити зручнішим для молоді, яка навчається. Випускники шкіл, яким виповнилося 18 років, зможуть піти на службу одразу після отримання атестата, а студентам запропонують альтернативні, коротші варіанти служби, щоб вони могли поєднувати її з навчанням.
Нагадаємо
У 2024 році Литва схвалила реформу призовної кампанії, згідно з якою випускники середніх шкіл повинні відслужити в армії перед вступом до університету.
