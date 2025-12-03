$42.340.08
Литва запроваджує обов'язкову військову службу: 5 тисяч громадян підуть до армії

Київ • УНН

 • 46 перегляди

З 2 січня по 31 грудня 2026 року Литва запроваджує обов’язкову базову військову службу, плануючи призвати близько 5 тисяч громадян. Призовники матимуть різні варіанти служби, включаючи 9-місячну обов'язкову службу та коротші програми для спеціалістів та студентів.

Литва запроваджує обов'язкову військову службу: 5 тисяч громадян підуть до армії

Литва з 2 січня по 31 грудня наступного року запроваджує обов’язкову базову військову службу. До лав армії планують призвати близько 5 тисяч громадян. Про це інформує пресслужба Збройних сил Литви, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обов’язковий призов у країні триватиме увесь 2026 рік - з 2 січня до 31 грудня. Загалом планують залучити приблизно 5 тисяч призовників.

Призов 2026 року - це цілеспрямований крок для зміцнення нашої національної системи оборони. Різні строки та програми служби дають нам змогу гнучко реагувати на потреби армії, а молодим людям - обирати найбільш відповідний для них формат служби. Зосередження уваги на резерві та бойовій готовності є ключовими пріоритетами в сучасних умовах безпеки

- заявив полковник Данас Моцкунас, командувач військовими командирами Збройних сил Литви.

Структура їх буде різноманітною, з урахуванням різних потреб Литви та можливостей самих призовників:

  • 3870 людей призвуть на обов'язкову початкову військову службу тривалістю 9 місяців;
    • 90 спеціалістів серед необхідних для армії професій прослужать 3 місяці.
      • 650 військовослужбовців прослужать 160-200 днів за програмами підготовки молодших офіцерів-командирів: 340 — у підрозділах литовського війська, 310 — у Литовській військовій академії.
        • 450 молодих людей призвуть на 90-120 днів служби за програмами підготовки до основної військової служби або надання військової спеціальності, які триватимуть 3 роки.

          Країни Балтії розробляють плани масової евакуації на випадок нападу рф - Reuters10.10.25, 09:16 • 3803 перегляди

          У Збройних силах підкреслили, що призов старались зробити зручнішим для молоді, яка навчається. Випускники шкіл, яким виповнилося 18 років, зможуть піти на службу одразу після отримання атестата, а студентам запропонують альтернативні, коротші варіанти служби, щоб вони могли поєднувати її з навчанням.

          Литва хоче, як найшвидше перейняти досвід України щодо захисту від дронів рф - прем’єрка06.10.25, 12:36 • 2975 переглядiв

          Нагадаємо

          У 2024 році Литва схвалила реформу призовної кампанії, згідно з якою випускники середніх шкіл повинні відслужити в армії перед вступом до університету.

          Президент Латвії: НАТО має бути готовим застосувати силу проти росії за порушення повітряного простору24.09.25, 03:13 • 4591 перегляд

          Віта Зеленецька

          Новини Світу
          Мобілізація
          Литва