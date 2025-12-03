Литва вводит обязательную военную службу: 5 тысяч граждан пойдут в армию

$42.340.08
49.310.42
ukru
23:38 • 2232 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 6750 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 21169 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 57746 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 43037 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34771 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32214 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58125 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54691 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60981 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной2 декабря, 16:38 • 4216 просмотра
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX2 декабря, 16:45 • 9614 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 22105 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo2 декабря, 17:44 • 15868 просмотра
В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС2 декабря, 19:13 • 4888 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 22147 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 32317 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 31135 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 32312 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 57740 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Папа Лев XIV
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 45698 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 47718 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 103619 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 78005 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 93949 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
ТикТок
Бильд

Литва вводит обязательную военную службу: 5 тысяч граждан пойдут в армию

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Со 2 января по 31 декабря 2026 года Литва вводит обязательную базовую военную службу, планируя призвать около 5 тысяч граждан. Призывники будут иметь различные варианты службы, включая 9-месячную обязательную службу и более короткие программы для специалистов и студентов.

Литва вводит обязательную военную службу: 5 тысяч граждан пойдут в армию

Литва со 2 января по 31 декабря следующего года вводит обязательную базовую военную службу. В ряды армии планируют призвать около 5 тысяч граждан. Об этом информирует пресс-служба Вооруженных сил Литвы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обязательный призыв в стране продлится весь 2026 год - со 2 января по 31 декабря. Всего планируют привлечь примерно 5 тысяч призывников.

Призыв 2026 года - это целенаправленный шаг для укрепления нашей национальной системы обороны. Различные сроки и программы службы позволяют нам гибко реагировать на потребности армии, а молодым людям - выбирать наиболее подходящий для них формат службы. Сосредоточение внимания на резерве и боевой готовности являются ключевыми приоритетами в современных условиях безопасности

- заявил полковник Данас Моцкунас, командующий военными командирами Вооруженных сил Литвы.

Структура их будет разнообразной, с учетом различных потребностей Литвы и возможностей самих призывников:

  • 3870 человек призовут на обязательную начальную военную службу продолжительностью 9 месяцев;
    • 90 специалистов среди необходимых для армии профессий прослужат 3 месяца.
      • 650 военнослужащих прослужат 160-200 дней по программам подготовки младших офицеров-командиров: 340 — в подразделениях литовского войска, 310 — в Литовской военной академии.
        • 450 молодых людей призовут на 90-120 дней службы по программам подготовки к основной военной службе или предоставления военной специальности, которые продлятся 3 года.

          Страны Балтии разрабатывают планы массовой эвакуации на случай нападения рф - Reuters10.10.25, 09:16 • 3803 просмотра

          В Вооруженных силах подчеркнули, что призыв старались сделать более удобным для молодежи, которая учится. Выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, смогут пойти на службу сразу после получения аттестата, а студентам предложат альтернативные, более короткие варианты службы, чтобы они могли совмещать ее с учебой.

          Литва хочет как можно быстрее перенять опыт Украины по защите от дронов РФ - премьер06.10.25, 12:36 • 2975 просмотров

          Напомним

          В 2024 году Литва одобрила реформу призывной кампании, согласно которой выпускники средних школ должны отслужить в армии перед поступлением в университет.

          Президент Латвии: НАТО должно быть готово применить силу против России за нарушение воздушного пространства24.09.25, 03:13 • 4591 просмотр

          Вита Зеленецкая

          Новости Мира
          Мобилизация
          Литва