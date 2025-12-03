Литва вводит обязательную военную службу: 5 тысяч граждан пойдут в армию

Литва со 2 января по 31 декабря следующего года вводит обязательную базовую военную службу. В ряды армии планируют призвать около 5 тысяч граждан. Об этом информирует пресс-служба Вооруженных сил Литвы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обязательный призыв в стране продлится весь 2026 год - со 2 января по 31 декабря. Всего планируют привлечь примерно 5 тысяч призывников.

Призыв 2026 года - это целенаправленный шаг для укрепления нашей национальной системы обороны. Различные сроки и программы службы позволяют нам гибко реагировать на потребности армии, а молодым людям - выбирать наиболее подходящий для них формат службы. Сосредоточение внимания на резерве и боевой готовности являются ключевыми приоритетами в современных условиях безопасности - заявил полковник Данас Моцкунас, командующий военными командирами Вооруженных сил Литвы.

Структура их будет разнообразной, с учетом различных потребностей Литвы и возможностей самих призывников:

3870 человек призовут на обязательную начальную военную службу продолжительностью 9 месяцев;

90 специалистов среди необходимых для армии профессий прослужат 3 месяца.

650 военнослужащих прослужат 160-200 дней по программам подготовки младших офицеров-командиров: 340 — в подразделениях литовского войска, 310 — в Литовской военной академии.

450 молодых людей призовут на 90-120 дней службы по программам подготовки к основной военной службе или предоставления военной специальности, которые продлятся 3 года.

В Вооруженных силах подчеркнули, что призыв старались сделать более удобным для молодежи, которая учится. Выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, смогут пойти на службу сразу после получения аттестата, а студентам предложат альтернативные, более короткие варианты службы, чтобы они могли совмещать ее с учебой.

Напомним

В 2024 году Литва одобрила реформу призывной кампании, согласно которой выпускники средних школ должны отслужить в армии перед поступлением в университет.

