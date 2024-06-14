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У Литві запроваджують строкову військову службу для випускників шкіл

У Литві запроваджують строкову військову службу для випускників шкіл

Київ • УНН

 • 59043 перегляди

Литва схвалила реформу призовної кампанії, згідно з якою випускники середніх шкіл повинні відслужити в армії перед вступом до університету.

Сейм Литви схвалив пакет законів про реформу призову на військову службу. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Деталі

За законопроєкт проголосували 85 депутатів, 3 були проти, 14 утрималися. Згідно з поправками, юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після школи, а також медичне обстеження - з 17 років.

Підлітки проходитимуть обстеження вже 2025 року, а 2026 року, коли реформа призову набуде чинності, їх уже можуть внести до списків призовників. Про те, що їх призвуть в армію, їм повідомлять у 17 років під час проходження медогляду. Після отримання повістки вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не пройдуть військову службу.

Юнаки, яких не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів.

Уроки України наочно показують нам, що вся країна повинна боротися з набагато більшим противником, інакше встояти неможливо. Я радий, що на розгляд Сейму винесено дійсно збалансовану реформу

заявив на засіданні депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Однак не всі парламентарії поділяють цю думку, зокрема представник фракції "селян" Валюс Ажуолас заявив, що це може нашкодити обороні, адже "у нас немає ні коштів, ні можливостей для цього".

Литва готова надіслати військових інструкторів в Україну31.05.24, 11:22 • 20574 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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