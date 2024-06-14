Сейм Литвы одобрил пакет законов о реформе призыва на военную службу. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

За законопроект проголосовали 85 депутатов, 3 были против, 14 воздержались. Согласно поправкам, юноши должны будут проходить военную службу сразу после школы, а также медицинское обследование - с 17 лет.

Подростки будут проходить обследование уже в 2025 году, а в 2026 году, когда реформа призыва вступит в силу, их уже могут внести в списки призывников. О том, что их призовут в армию, им сообщат в 17 лет во время прохождения медосмотра. После получения повестки они не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не пройдут военную службу.

Юноши, которых не призовут в армию из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения.

Уроки Украины наглядно показывают нам, что вся страна должна бороться с гораздо большим противником, иначе устоять невозможно. Я рад, что на рассмотрение Сейма вынесена действительно сбалансированная реформа заявил на заседании депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Однако не все парламентарии разделяют это мнение, в частности представитель фракции "крестьян" Валюс Ажуолас заявил, что это может навредить обороне, ведь "у нас нет ни средств, ни возможностей для этого".

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