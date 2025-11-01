Литва та росія обговорюють продовження угоди про транзит газу до калінінграда

$42.080.01
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
07:00 • 13752 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
06:00 • 18074 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 25637 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 41410 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 38312 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 34807 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
31 жовтня, 14:27 • 35874 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
31 жовтня, 12:28 • 30451 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 53997 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД
1 листопада, 01:07 • 15229 перегляди
Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg
1 листопада, 01:41 • 13598 перегляди
Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості" через загрозу християнству
1 листопада, 02:14 • 3964 перегляди
росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС
1 листопада, 03:18 • 12981 перегляди
"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk
05:40 • 7174 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Ексклюзив
07:00 • 13735 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 06:00 • 18062 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 49263 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 53996 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 46673 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Німеччина
Литва
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
08:30 • 3882 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 49263 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
31 жовтня, 11:19 • 33971 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
30 жовтня, 19:41 • 42600 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
29 жовтня, 15:50 • 74659 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Золото

Литва та росія обговорюють продовження угоди про транзит газу до калінінграда

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Литва та росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до калінінградської області, яка закінчується у грудні 2025 року. За транзит газу Литва щорічно отримує близько 12 мільйонів євро доходу.

Литва та росія обговорюють продовження угоди про транзит газу до калінінграда

Енергетичні компанії Литви та росії ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Нинішня 10-річна угода про транзит газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, завершується у грудні 2025 року.

Газ, що транзитом проходить через Литву з Білорусі, постачається до Калінінграда, а за ці послуги Литва щорічно отримує в середньому близько 12 мільйонів євро доходу.

У межах переговорів між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" сторони можуть узгодити коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.

Зазначається, що про переговори також проінформована Європейська комісія.

Нагадаємо

"Литовські залізниці" (LTG) зупиняють транспортування нафтопродуктів компанії "лукойл" через санкції, запроваджені США та Великою Британією. Торік LTG перевезла до калінінграда близько 345 тисяч тонн продукції цього російського виробника.

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Газпром
Білорусь
Європейська комісія
Литва