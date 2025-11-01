Литва та росія обговорюють продовження угоди про транзит газу до калінінграда
Київ • УНН
Литва та росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до калінінградської області, яка закінчується у грудні 2025 року. За транзит газу Литва щорічно отримує близько 12 мільйонів євро доходу.
Енергетичні компанії Литви та росії ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Нинішня 10-річна угода про транзит газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, завершується у грудні 2025 року.
Газ, що транзитом проходить через Литву з Білорусі, постачається до Калінінграда, а за ці послуги Литва щорічно отримує в середньому близько 12 мільйонів євро доходу.
У межах переговорів між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" сторони можуть узгодити коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.
Зазначається, що про переговори також проінформована Європейська комісія.
Нагадаємо
"Литовські залізниці" (LTG) зупиняють транспортування нафтопродуктів компанії "лукойл" через санкції, запроваджені США та Великою Британією. Торік LTG перевезла до калінінграда близько 345 тисяч тонн продукції цього російського виробника.