Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа в Калининград
Киев • УНН
Литва и Россия ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининградскую область, которое истекает в декабре 2025 года. За транзит газа Литва ежегодно получает около 12 миллионов евро дохода.
Энергетические компании Литвы и России ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининградскую область. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Подробности
Нынешнее 10-летнее соглашение о транзите газа в Калининград, который возможен только через территорию Литвы, завершается в декабре 2025 года.
Газ, транзитом проходящий через Литву из Беларуси, поставляется в Калининград, а за эти услуги Литва ежегодно получает в среднем около 12 миллионов евро дохода.
В рамках переговоров между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским энергетическим гигантом "Газпромом" стороны могут согласовать более короткий срок действия соглашения и более высокую цену за услуги.
Отмечается, что о переговорах также проинформирована Европейская комиссия.
Напомним
"Литовские железные дороги" (LTG) останавливают транспортировку нефтепродуктов компании "Лукойл" из-за санкций, введенных США и Великобританией. В прошлом году LTG перевезла в Калининград около 345 тысяч тонн продукции этого российского производителя.