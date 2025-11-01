Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа в Калининград

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 2524 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 12327 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 17013 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 24978 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 40817 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38123 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34715 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35846 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30426 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 53735 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил31 октября, 23:33 • 24400 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 14554 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 12927 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС03:18 • 12324 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk05:40 • 5864 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 12314 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 17001 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 48670 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 53732 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 46437 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Джон Ратклифф
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Германия
Литва
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 2520 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 48675 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 33632 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 42273 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 74331 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа в Калининград

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Литва и Россия ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининградскую область, которое истекает в декабре 2025 года. За транзит газа Литва ежегодно получает около 12 миллионов евро дохода.

Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа в Калининград

Энергетические компании Литвы и России ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининградскую область. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Нынешнее 10-летнее соглашение о транзите газа в Калининград, который возможен только через территорию Литвы, завершается в декабре 2025 года.

Газ, транзитом проходящий через Литву из Беларуси, поставляется в Калининград, а за эти услуги Литва ежегодно получает в среднем около 12 миллионов евро дохода.

В рамках переговоров между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским энергетическим гигантом "Газпромом" стороны могут согласовать более короткий срок действия соглашения и более высокую цену за услуги.

Отмечается, что о переговорах также проинформирована Европейская комиссия.

Напомним

"Литовские железные дороги" (LTG) останавливают транспортировку нефтепродуктов компании "Лукойл" из-за санкций, введенных США и Великобританией. В прошлом году LTG перевезла в Калининград около 345 тысяч тонн продукции этого российского производителя.

Ольга Розгон

Новости Мира
Энергетика
Газпром
Беларусь
Европейская комиссия
Литва