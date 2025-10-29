"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 жовтня, 20:10 • 10488 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 46916 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 33686 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 38451 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 63708 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 36340 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 27057 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22117 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17292 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 56329 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
90%
744мм
Популярнi новини
Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg28 жовтня, 17:57 • 5452 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 13694 перегляди
Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті28 жовтня, 19:24 • 3188 перегляди
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триваєPhoto21:52 • 6290 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo00:45 • 3954 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 46909 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 42388 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 51291 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 63705 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 56328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Хмельницький
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 13767 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 17670 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 25876 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 22959 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 44918 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Опалення

"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що заяви рфпро успішне випробування ракети "буревісник" є інформаційною операцією кремля. Він вважає, що росія намагається налякати європейські суспільства, щоб вони боялися допомагати українцям.

"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"

Заяви рф про успішне випробування ракети "буревісник" є інформаційною операцією кремля. Про це стверджує керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "росія намагається налякати європейські суспільства "орєшніками", "бурівєснікамі" та іншими вундервафлями".

Нічого дивного в цьому немає - після слабкої реакції Європи на дронові провокації над їх аеропортами та містами, творець концепції гібридних страшилок, голова сзр рф наришкін нарадив путіну активніше лякати європейців, щоб вони боялися допомагати українцям

- вважає Коваленко.

При цьому, на його переконання, "такі лякали - не більше, ніж інформаційні операції", адже другий пуск "орєшніка" був невдалим, а "бурівєснік" літає на словах".

"путін просто користується ідеями наришкіна, який вкрав їх в хрущова часів карибської кризи. Загрози атак на НАТО - нема. Слова лаврова про "гарантії безпеки" від росії для НАТО - частина інформаційної гри кремля. Поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

26 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що москва успішно випробувала свою крилату ракету "буревісник" із ядерною енергетичною установкою і працюватиме над розгортанням цієї зброї. російські чиновники стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і подолала близько 14 000 кілометрів.

Норвегія стверджує, що російську ракету "буревісник" було запущено з Нової Землі27.10.25, 16:22 • 3412 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Європа