"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"

Заяви рф про успішне випробування ракети "буревісник" є інформаційною операцією кремля. Про це стверджує керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "росія намагається налякати європейські суспільства "орєшніками", "бурівєснікамі" та іншими вундервафлями".

Нічого дивного в цьому немає - після слабкої реакції Європи на дронові провокації над їх аеропортами та містами, творець концепції гібридних страшилок, голова сзр рф наришкін нарадив путіну активніше лякати європейців, щоб вони боялися допомагати українцям - вважає Коваленко.

При цьому, на його переконання, "такі лякали - не більше, ніж інформаційні операції", адже другий пуск "орєшніка" був невдалим, а "бурівєснік" літає на словах".

"путін просто користується ідеями наришкіна, який вкрав їх в хрущова часів карибської кризи. Загрози атак на НАТО - нема. Слова лаврова про "гарантії безпеки" від росії для НАТО - частина інформаційної гри кремля. Поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

26 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що москва успішно випробувала свою крилату ракету "буревісник" із ядерною енергетичною установкою і працюватиме над розгортанням цієї зброї. російські чиновники стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і подолала близько 14 000 кілометрів.

