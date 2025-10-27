Норвегія стверджує, що російську ракету "буревісник" було запущено з Нової Землі
Київ • УНН
Військова розвідка Норвегії підтвердила, що росія провела випробування крилатої ракети «буревісник», що може нести ядерний заряд, минулого тижня. Запуск відбувся з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.
Військова розвідка Норвегії у понеділок повідомила, що російське випробування крилатої ракети великої дальності "буревісник" із ядерною енергетичною установкою минулого тижня було проведено з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Ми можемо підтвердити, що росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності "буревісник" (Skyfall) з Нової Землі
Доповнення
У неділю, 26 жовтня, росія заявила про успішне випробування ракети 9М730 "буревісник" (яку НАТО означило як SSC-X-9 Skyfall) – зброї, що може нести ядерний заряд, яка, за словами москви, здатна пробити будь-який оборонний щит, але не повідомила, де відбувся запуск.
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети27.10.25, 09:35 • 34168 переглядiв