Норвегия утверждает, что российская ракета "Буревестник" была запущена с Новой Земли

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 630 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1786 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16324 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17865 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23971 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35967 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39421 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36058 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34055 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27845 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
64%
739мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8626 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16324 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88865 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110031 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126517 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11136 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18370 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29940 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54690 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76734 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
ТикТок

Норвегия утверждает, что российская ракета "Буревестник" была запущена с Новой Земли

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Военная разведка Норвегии подтвердила, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник», способной нести ядерный заряд, на прошлой неделе. Запуск состоялся с архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Норвегия утверждает, что российская ракета "Буревестник" была запущена с Новой Земли

Военная разведка Норвегии в понедельник сообщила, что российское испытание крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой на прошлой неделе было проведено с архипелага Новая Земля в Баренцевом море, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" (Skyfall) с Новой Земли

- сообщил глава разведывательной службы Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес.

Дополнение

В воскресенье, 26 октября, Россия заявила об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник" (которую НАТО обозначило как SSC-X-9 Skyfall) – оружия, которое может нести ядерный заряд, которое, по словам Москвы, способно пробить любой оборонительный щит, но не сообщила, где произошел запуск.

Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты27.10.25, 09:35 • 34055 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Баренцево море
Reuters
НАТО