Норвегия утверждает, что российская ракета "Буревестник" была запущена с Новой Земли
Киев • УНН
Военная разведка Норвегии подтвердила, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник», способной нести ядерный заряд, на прошлой неделе. Запуск состоялся с архипелага Новая Земля в Баренцевом море.
Военная разведка Норвегии в понедельник сообщила, что российское испытание крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой на прошлой неделе было проведено с архипелага Новая Земля в Баренцевом море, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" (Skyfall) с Новой Земли
Дополнение
В воскресенье, 26 октября, Россия заявила об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник" (которую НАТО обозначило как SSC-X-9 Skyfall) – оружия, которое может нести ядерный заряд, которое, по словам Москвы, способно пробить любой оборонительный щит, но не сообщила, где произошел запуск.
