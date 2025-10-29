$42.070.07
28 октября, 20:10 • 9526 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 44681 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 32708 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 37522 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 62650 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 36144 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26907 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22049 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17229 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 55947 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:42 • 62650 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что заявления РФ об успешном испытании ракеты "Буревестник" являются информационной операцией кремля. Он считает, что Россия пытается напугать европейские общества, чтобы они боялись помогать украинцам.

"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"

Заявления РФ об успешном испытании ракеты "Буревестник" являются информационной операцией Кремля. Об этом утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "Россия пытается напугать европейские общества "орешниками", "буревестниками" и другими вундервафлями".

Ничего удивительного в этом нет - после слабой реакции Европы на дроновые провокации над их аэропортами и городами, создатель концепции гибридных страшилок, глава СВР РФ Нарышкин посоветовал Путину активнее пугать европейцев, чтобы они боялись помогать украинцам

- считает Коваленко.

При этом, по его убеждению, "такие пугалки - не более, чем информационные операции", ведь второй пуск "орешника" был неудачным, а "буревестник" летает на словах".

"Путин просто пользуется идеями Нарышкина, который украл их у Хрущева времен Карибского кризиса. Угрозы атак на НАТО - нет. Слова Лаврова о "гарантиях безопасности" от России для НАТО - часть информационной игры Кремля. Пока лучше всего на Западе этой игре противостоит Трамп с его ядерной субмариной", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европа