"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"

Заявления РФ об успешном испытании ракеты "Буревестник" являются информационной операцией Кремля. Об этом утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "Россия пытается напугать европейские общества "орешниками", "буревестниками" и другими вундервафлями".

Ничего удивительного в этом нет - после слабой реакции Европы на дроновые провокации над их аэропортами и городами, создатель концепции гибридных страшилок, глава СВР РФ Нарышкин посоветовал Путину активнее пугать европейцев, чтобы они боялись помогать украинцам - считает Коваленко.

При этом, по его убеждению, "такие пугалки - не более, чем информационные операции", ведь второй пуск "орешника" был неудачным, а "буревестник" летает на словах".

"Путин просто пользуется идеями Нарышкина, который украл их у Хрущева времен Карибского кризиса. Угрозы атак на НАТО - нет. Слова Лаврова о "гарантиях безопасности" от России для НАТО - часть информационной игры Кремля. Пока лучше всего на Западе этой игре противостоит Трамп с его ядерной субмариной", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров.

