Лідери ЄС збираються у Брюсселі на екстрений саміт щодо Гренландії
Лідери ЄС, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, збираються на екстрений саміт щодо Гренландії в Брюсселі. Мерц висловив вдячність Дональду Трампу за зміну позиції щодо Гренландії напередодні.
Лідери ЄС починають збиратися на екстрений саміт щодо Гренландії в Брюсселі, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За даними ЗМІ, cеред тих, хто прибуває на зустріч, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Виступаючи перед журналістами перед самітом, Мерц сказав, що він вдячний Дональду Трампу за зміну позиції щодо Гренландії вчора.
Він додає, що НАТО є найуспішнішим майданчиком між ЄС та США.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін також прибули на переговори.
Доповнення
Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.