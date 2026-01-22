Лідери ЄС збираються у Брюсселі на екстрений саміт щодо Гренландії

Лідери ЄС починають збиратися на екстрений саміт щодо Гренландії в Брюсселі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ, cеред тих, хто прибуває на зустріч, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Виступаючи перед журналістами перед самітом, Мерц сказав, що він вдячний Дональду Трампу за зміну позиції щодо Гренландії вчора.

Він додає, що НАТО є найуспішнішим майданчиком між ЄС та США.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін також прибули на переговори.

Доповнення

Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.