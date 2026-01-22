$43.180.08
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 8850 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 11174 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 13758 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 15187 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16351 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 30024 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15586 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16127 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18695 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Лідери ЄС збираються у Брюсселі на екстрений саміт щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Лідери ЄС, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, збираються на екстрений саміт щодо Гренландії в Брюсселі. Мерц висловив вдячність Дональду Трампу за зміну позиції щодо Гренландії напередодні.

Лідери ЄС збираються у Брюсселі на екстрений саміт щодо Гренландії

Лідери ЄС починають збиратися на екстрений саміт щодо Гренландії в Брюсселі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ, cеред тих, хто прибуває на зустріч, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Виступаючи перед журналістами перед самітом, Мерц сказав, що він вдячний Дональду Трампу за зміну позиції щодо Гренландії вчора.

Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"22.01.26, 11:26 • 3018 переглядiв

Він додає, що НАТО є найуспішнішим майданчиком між ЄС та США.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін також прибули на переговори.

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте22.01.26, 14:58 • 3156 переглядiв

Доповнення

Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ірландія
Ґренландія
Метте Фредеріксен
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Данія
Німеччина
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Польща