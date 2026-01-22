Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на экстренный саммит по Гренландии
Лидеры ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, собираются на экстренный саммит по Гренландии в Брюсселе. Мерц выразил благодарность Дональду Трампу за изменение позиции по Гренландии накануне.
Лидеры ЕС начинают собираться на экстренный саммит по Гренландии в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным СМИ, среди прибывающих на встречу — канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Выступая перед журналистами перед саммитом, Мерц сказал, что он благодарен Дональду Трампу за изменение позиции по Гренландии вчера.
Он добавляет, что НАТО является самой успешной площадкой между ЕС и США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин также прибыли на переговоры.
Дополнение
Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по поводу пошлин против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.