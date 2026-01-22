Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на экстренный саммит по Гренландии

Лидеры ЕС начинают собираться на экстренный саммит по Гренландии в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, среди прибывающих на встречу — канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Выступая перед журналистами перед саммитом, Мерц сказал, что он благодарен Дональду Трампу за изменение позиции по Гренландии вчера.

Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"

Он добавляет, что НАТО является самой успешной площадкой между ЕС и США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин также прибыли на переговоры.

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте

Дополнение

Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по поводу пошлин против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.