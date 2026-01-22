Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на экстренный саммит по Гренландии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 5166 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 8824 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 11161 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 13744 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 15178 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16350 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30014 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15585 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16123 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18692 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 8772 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 21981 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным13:45 • 7684 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13217 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 5668 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 5684 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13225 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30011 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 21989 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 76715 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 1608 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25899 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22693 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 26649 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66420 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на экстренный саммит по Гренландии

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Лидеры ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, собираются на экстренный саммит по Гренландии в Брюсселе. Мерц выразил благодарность Дональду Трампу за изменение позиции по Гренландии накануне.

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на экстренный саммит по Гренландии

Лидеры ЕС начинают собираться на экстренный саммит по Гренландии в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, среди прибывающих на встречу — канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Выступая перед журналистами перед саммитом, Мерц сказал, что он благодарен Дональду Трампу за изменение позиции по Гренландии вчера.

Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"22.01.26, 11:26 • 3018 просмотров

Он добавляет, что НАТО является самой успешной площадкой между ЕС и США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин также прибыли на переговоры.

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте22.01.26, 14:58 • 3156 просмотров

Дополнение

Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по поводу пошлин против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.

Антонина Туманова

Новости Мира
Республика Ирландия
Гренландия
Метте Фредериксен
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Дания
Германия
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Польша