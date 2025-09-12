Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 1626 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 4910 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 9920 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 16541 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12998 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14459 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37647 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39582 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52571 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 82473 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 1632 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 16547 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 56155 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків 11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів 11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом 11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів 10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Детектив НАБУ Сергій Нагорнюк на Івано-Франківщині спричинив ДТП, рухаючись зі швидкістю 200 км/год. В його авто знайшли підроблені посвідчення МВС та СБУ.

Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

З'явились нові деталі кривавої ДТП, яку вчора скоїв співробітник НАБУ на Івано-Франківщині. За інформацією наших джерел, детектива Бюро звати Сергій Нагорнюк.

Деталі

Як розповідають наші джерела у правоохоронних органах, детектив НАБУ не просто вчинив аварію на службовій машині, а рухався на швидкості 200 км/год – виїхав на зустрічну смугу та врізався у "Mercedes Sprinter".

Удар був такої сили, що авто потерпілого перетворилося на металобрухт, а сам водій "Mercedes" зазнав серйозних травм – одна нога ампутована, а інша – розтрощена. Наразі він перебуває в реанімації.

За даними свідків, на місце пригоди одразу приїхали інші співробітники НАБУ, які чинили тиск на поліцію та намагалися "зам’яти" справу. Також – не давали свідкам знімати відео наслідків ДТП.

Цих детективів вдалося ідентифікувати – допомагати колезі уникнути відповідальності приїхали Ірина Молчанюк та Микола Вальчук.

Окрім того, у авто Нагорнюка знайшли дуже цікаві знахідки – зокрема, "липові" посвідчення МВС та СБУ. І це може стати приводом для відкриття ще однієї справи за підробку документів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальну справу, а Національне антикорупційне бюро також було змушене підтвердити чергову ДТП за участю свого представника.

Такі випадки, на жаль, стали системними. Раніше ДБР вже оголосило про підозру трьом співробітникам НАБУ у скоєнні трьох окремих дорожньо-транспортних пригод, що сталися у 2021 та 2023 роках, внаслідок яких постраждали люди.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України