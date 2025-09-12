Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ
Київ • УНН
Детектив НАБУ Сергій Нагорнюк на Івано-Франківщині спричинив ДТП, рухаючись зі швидкістю 200 км/год. В його авто знайшли підроблені посвідчення МВС та СБУ.
З'явились нові деталі кривавої ДТП, яку вчора скоїв співробітник НАБУ на Івано-Франківщині. За інформацією наших джерел, детектива Бюро звати Сергій Нагорнюк.
Деталі
Як розповідають наші джерела у правоохоронних органах, детектив НАБУ не просто вчинив аварію на службовій машині, а рухався на швидкості 200 км/год – виїхав на зустрічну смугу та врізався у "Mercedes Sprinter".
Удар був такої сили, що авто потерпілого перетворилося на металобрухт, а сам водій "Mercedes" зазнав серйозних травм – одна нога ампутована, а інша – розтрощена. Наразі він перебуває в реанімації.
За даними свідків, на місце пригоди одразу приїхали інші співробітники НАБУ, які чинили тиск на поліцію та намагалися "зам’яти" справу. Також – не давали свідкам знімати відео наслідків ДТП.
Цих детективів вдалося ідентифікувати – допомагати колезі уникнути відповідальності приїхали Ірина Молчанюк та Микола Вальчук.
Окрім того, у авто Нагорнюка знайшли дуже цікаві знахідки – зокрема, "липові" посвідчення МВС та СБУ. І це може стати приводом для відкриття ще однієї справи за підробку документів.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальну справу, а Національне антикорупційне бюро також було змушене підтвердити чергову ДТП за участю свого представника.
Такі випадки, на жаль, стали системними. Раніше ДБР вже оголосило про підозру трьом співробітникам НАБУ у скоєнні трьох окремих дорожньо-транспортних пригод, що сталися у 2021 та 2023 роках, внаслідок яких постраждали люди.