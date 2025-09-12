Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: усі деталі
Київ • УНН
Увечері 11 вересня на Івано-Франківщині сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів госпіталізовані, детектив був тверезий.
У Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, що перебував у відрядженні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
Деталі
Інцидент стався увечері 11 вересня: водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Повідомляється, що детектив НАБУ був у тверезому стані.
Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро
