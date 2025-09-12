Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: усі деталі

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 14213 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 29888 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 40869 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 25343 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 22181 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 28910 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15925 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17136 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15035 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14922 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.1м/с
53%
756мм
Популярнi новини
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 11948 перегляди
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 5154 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 9884 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 8976 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 9242 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 40837 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 28890 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 43074 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 55019 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 115582 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 16646 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 43089 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 27389 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 35046 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 100176 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: усі деталі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Увечері 11 вересня на Івано-Франківщині сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів госпіталізовані, детектив був тверезий.

Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: усі деталі

У Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, що перебував у відрядженні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Деталі

Інцидент стався увечері 11 вересня: водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Повідомляється, що детектив НАБУ був у тверезому стані.

Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро

- заявили в НАБУ.

ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 12175 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України