Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: все детали
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находившегося в командировке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Детали
Инцидент произошел вечером 11 сентября: водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Сообщается, что детектив НАБУ был в трезвом состоянии.
Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро
