Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: все детали

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находившегося в командировке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали

Инцидент произошел вечером 11 сентября: водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Сообщается, что детектив НАБУ был в трезвом состоянии.

Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро - заявили в НАБУ.

