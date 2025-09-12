Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: все детали

$41.210.09
11 сентября, 19:17 • 14205 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 29870 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 40837 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 25328 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 22169 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 28890 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 15919 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17135 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15034 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14921 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 11948 просмотра
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 5154 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 9884 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 8976 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 9242 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 40837 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 28890 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 43074 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 55020 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 115582 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 16638 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 43074 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 27385 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 35042 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 100170 просмотра
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: все детали

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Вечером 11 сентября в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке. Водители обоих транспортных средств госпитализированы, детектив был трезв.

Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: все детали

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находившегося в командировке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали

Инцидент произошел вечером 11 сентября: водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Сообщается, что детектив НАБУ был в трезвом состоянии.

Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро

- заявили в НАБУ.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 12175 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины