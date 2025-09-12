Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Київ • УНН
В Івано-Франківській області детектив НАБУ на авто зі спецномерами потрапив у ДТП. Водій іншого авто отримав часткову ампутацію ноги та численні переломи.
У Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива Національного антикорупційного бюро, в результаті якого інший водій залишився без ноги. УНН стало відомо, що працівник НАБУ їхав на авто з номерами прикриття.
Деталі
"SKODA OKTAVIA", на якій їхав детектив НАБУ, було на спецномерах, тобто так званих номерах прикриття.
ДТП сталося на Франківщині вчора, 11 вересня, близько 19 години. Автомобіль з детективом за кермом рухався у напрямку Рогатина, в якісь момент автомобіль, що повертав, почало заносити на зустрічну смугу – водій ймовірно не впорався з керуванням, де зіштовхнувся з вантажним авто "Mercedes Benz Sprinter", який після зіткнення перекинувся на бік.
Водій "Mercedes" в результаті ДТП отримав часткову ампутацію гомілки лівої ноги, та численні переломи правої ноги, і наразі перебуває в реанімації. Детектив відбувся забоями.
У детектива відібрали кров для проведення дослідження на наявність в ній алкоголю та інших речовин, однак, дослідження проведене на місці за допомогою драгера засвідчило, що детектив був тверезий.
У НАБУ повідомили, що детектив перебував у відрядженні.