$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
07:34 • 220 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 28254 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 33237 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 47491 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 70956 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 38482 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29914 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 48373 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17525 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17810 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
44%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 21927 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 24811 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 24387 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 24625 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 19036 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 70957 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 48374 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 64026 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 69891 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 130543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 24012 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 64026 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 34149 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 40825 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 105969 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
The Guardian
The New York Times

Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ

Київ • УНН

 • 214 перегляди

В Івано-Франківській області детектив НАБУ на авто зі спецномерами потрапив у ДТП. Водій іншого авто отримав часткову ампутацію ноги та численні переломи.

Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ

У Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива Національного антикорупційного бюро, в результаті якого інший водій залишився без ноги. УНН стало відомо, що працівник НАБУ їхав на авто з номерами прикриття.

Деталі

"SKODA OKTAVIA", на якій їхав детектив НАБУ, було на спецномерах, тобто так званих номерах прикриття.

ДТП сталося на Франківщині вчора, 11 вересня, близько 19 години. Автомобіль з детективом за кермом рухався у напрямку Рогатина, в якісь момент автомобіль, що повертав, почало заносити на зустрічну смугу – водій ймовірно не впорався з керуванням, де зіштовхнувся з вантажним авто "Mercedes Benz Sprinter", який після зіткнення перекинувся на бік.

Водій "Mercedes" в результаті ДТП отримав часткову ампутацію гомілки лівої ноги, та численні переломи правої ноги, і наразі перебуває в реанімації. Детектив відбувся забоями.

У детектива відібрали кров для проведення дослідження на наявність в ній алкоголю та інших речовин, однак, дослідження проведене на місці за допомогою драгера засвідчило, що детектив був тверезий.

У НАБУ повідомили, що детектив перебував у відрядженні.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Івано-Франківська область
Національне антикорупційне бюро України