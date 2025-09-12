$41.210.09
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Ивано-Франковской области детектив НАБУ на автомобиле со спецномерами попал в ДТП. Водитель другого автомобиля получил частичную ампутацию ноги и многочисленные переломы.

Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива Национального антикоррупционного бюро, в результате которого другой водитель остался без ноги. УНН стало известно, что сотрудник НАБУ ехал на авто с номерами прикрытия.

Детали

"SKODA OKTAVIA", на которой ехал детектив НАБУ, была на спецномерах, то есть так называемых номерах прикрытия.

ДТП произошло на Франковщине вчера, 11 сентября, около 19 часов. Автомобиль с детективом за рулем двигался в направлении Рогатина, в какой-то момент автомобиль, поворачивавший, начало заносить на встречную полосу – водитель вероятно не справился с управлением, где столкнулся с грузовым авто "Mercedes Benz Sprinter", который после столкновения перевернулся на бок.

Водитель "Mercedes" в результате ДТП получил частичную ампутацию голени левой ноги, и многочисленные переломы правой ноги, и сейчас находится в реанимации. Детектив отделался ушибами.

У детектива отобрали кровь для проведения исследования на наличие в ней алкоголя и других веществ, однако, исследование проведенное на месте с помощью драгера засвидетельствовало, что детектив был трезв.

В НАБУ сообщили, что детектив находился в командировке.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины