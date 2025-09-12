ДТП за участю детектива НАБУ: постраждалий залишився без ноги
Київ • УНН
В Івано-Франківській області автомобіль детектива НАБУ зіткнувся з вантажівкою. Водій вантажного авто отримав часткову ампутацію гомілки та численні переломи.
У Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, що перебував у відрядженні. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро. УНН стали відомі деякі деталі події.
Деталі
ДТП сталося близько 19 години вечора в Івано-Франківській області. Відомо, що автомобіль детектива почало заносити на зустрічну смугу де він зіштовхнувся з вантажним авто "Mercedes Benz Sprinter", який після зіткнення перекинувся на бік.
Водій "Mercedes" в результаті ДТП отримав часткову ампутацію гомілки лівої ноги, та численні переломи правої ноги, і наразі перебуває в реанімації. Детектив відбувся забоями.
У детектива відібрали кров для проведення дослідження на наявність в ній алкоголю та інших речовин, однак, дослідження проведене на місці за допомогою драгера засвідчило, що детектив був тверезий.
