ДТП с участием детектива НАБУ: пострадавший остался без ноги
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области автомобиль детектива НАБУ столкнулся с грузовиком. Водитель грузового автомобиля получил частичную ампутацию голени и многочисленные переломы.
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находившегося в командировке. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. УНН стали известны некоторые детали происшествия.
Детали
ДТП произошло около 19 часов вечера в Ивано-Франковской области. Известно, что автомобиль детектива начало заносить на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем "Mercedes Benz Sprinter", который после столкновения перевернулся на бок.
Водитель "Mercedes" в результате ДТП получил частичную ампутацию голени левой ноги и многочисленные переломы правой ноги, и сейчас находится в реанимации. Детектив отделался ушибами.
У детектива отобрали кровь для проведения исследования на наличие в ней алкоголя и других веществ, однако, исследование, проведенное на месте с помощью драгера, показало, что детектив был трезв.
