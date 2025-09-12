$41.210.09
ДТП с участием детектива НАБУ: пострадавший остался без ноги
05:51 • 27976 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 33052 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 47309 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 70675 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 38414 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 29859 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 48235 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17514 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17797 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ДТП с участием детектива НАБУ: пострадавший остался без ноги

Киев • УНН

 • 942 просмотра

В Ивано-Франковской области автомобиль детектива НАБУ столкнулся с грузовиком. Водитель грузового автомобиля получил частичную ампутацию голени и многочисленные переломы.

ДТП с участием детектива НАБУ: пострадавший остался без ноги

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находившегося в командировке. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. УНН стали известны некоторые детали происшествия.

Детали

ДТП произошло около 19 часов вечера в Ивано-Франковской области. Известно, что автомобиль детектива начало заносить на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем "Mercedes Benz Sprinter", который после столкновения перевернулся на бок.

Водитель "Mercedes" в результате ДТП получил частичную ампутацию голени левой ноги и многочисленные переломы правой ноги, и сейчас находится в реанимации. Детектив отделался ушибами.

У детектива отобрали кровь для проведения исследования на наличие в ней алкоголя и других веществ, однако, исследование, проведенное на месте с помощью драгера, показало, что детектив был трезв.

В Киеве во время ДТП перевернулся автомобиль полиции: погиб полицейский29.08.25, 10:09 • 4433 просмотра

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Ивано-Франковская область