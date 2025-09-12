Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ
Киев • УНН
Детектив НАБУ Сергей Нагорнюк на Ивано-Франковщине спровоцировал ДТП, двигаясь со скоростью 200 км/ч. В его авто нашли поддельные удостоверения МВД и СБУ.
Появились новые детали кровавого ДТП, которое вчера совершил сотрудник НАБУ в Ивано-Франковской области. По информации наших источников, детектива Бюро зовут Сергей Нагорнюк.
Детали
Как рассказывают наши источники в правоохранительных органах, детектив НАБУ не просто совершил аварию на служебной машине, а двигался на скорости 200 км/ч – выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.
Удар был такой силы, что автомобиль пострадавшего превратился в металлолом, а сам водитель "Mercedes" получил серьезные травмы – одна нога ампутирована, а другая – раздроблена. В настоящее время он находится в реанимации.
По данным свидетелей, на место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело. Также не давали свидетелям снимать видео последствий ДТП.
Этих детективов удалось идентифицировать – помогать коллеге избежать ответственности приехали Ирина Молчанюк и Николай Вальчук.
Кроме того, в авто Нагорнюка нашли очень интересные находки – в частности, "липовые" удостоверения МВД и СБУ. И это может стать поводом к открытию еще одного дела за подделку документов.
Напомним, Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное дело, а Национальное антикоррупционное бюро также было вынуждено подтвердить очередное ДТП с участием своего представителя.
Такие случаи, к сожалению, стали системными. Ранее ДБР уже объявило о подозрении трем сотрудникам НАБУ в совершении трех отдельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2021 и 2023 годах, в результате которых пострадали люди.