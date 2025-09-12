$41.310.10
ru
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзивы
11:55
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
08:46
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:55
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Детектив НАБУ Сергей Нагорнюк на Ивано-Франковщине спровоцировал ДТП, двигаясь со скоростью 200 км/ч. В его авто нашли поддельные удостоверения МВД и СБУ.

Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

Появились новые детали кровавого ДТП, которое вчера совершил сотрудник НАБУ в Ивано-Франковской области. По информации наших источников, детектива Бюро зовут Сергей Нагорнюк.

Детали

Как рассказывают наши источники в правоохранительных органах, детектив НАБУ не просто совершил аварию на служебной машине, а двигался на скорости 200 км/ч – выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.

Удар был такой силы, что автомобиль пострадавшего превратился в металлолом, а сам водитель "Mercedes" получил серьезные травмы – одна нога ампутирована, а другая – раздроблена. В настоящее время он находится в реанимации.

По данным свидетелей, на место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело. Также не давали свидетелям снимать видео последствий ДТП.

Этих детективов удалось идентифицировать – помогать коллеге избежать ответственности приехали Ирина Молчанюк и Николай Вальчук.

Кроме того, в авто Нагорнюка нашли очень интересные находки – в частности, "липовые" удостоверения МВД и СБУ. И это может стать поводом к открытию еще одного дела за подделку документов.

Напомним, Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное дело, а Национальное антикоррупционное бюро также было вынуждено подтвердить очередное ДТП с участием своего представителя.

Такие случаи, к сожалению, стали системными. Ранее ДБР уже объявило о подозрении трем сотрудникам НАБУ в совершении трех отдельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2021 и 2023 годах, в результате которых пострадали люди.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины