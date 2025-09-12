ДТП за участю детектива НАБУ: ДБР встановлюють всі обставини, відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю детектива НАБУ. Водій вантажівки отримав тяжкі травми, йому ампутували частину ноги, детектив НАБУ має легкі ушкодження.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі детектива НАБУ відкрито кримінальне провадження. Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми, а детектив зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня 2025 року, між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області). Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України. Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми
Водія вантажівки госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази.
Доповнення
УНН стало відомо, що працівник НАБУ їхав на авто з номерами прикриття.
Також водій вантажівки в результаті ДТП отримав часткову ампутацію гомілки лівої ноги, та численні переломи правої ноги, і наразі перебуває в реанімації.