08:16 • 532 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 4688 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 31156 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 35301 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49509 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 74197 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39225 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30504 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 50099 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17671 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
ДТП за участю детектива НАБУ: ДБР встановлюють всі обставини, відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 360 перегляди

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю детектива НАБУ. Водій вантажівки отримав тяжкі травми, йому ампутували частину ноги, детектив НАБУ має легкі ушкодження.

ДТП за участю детектива НАБУ: ДБР встановлюють всі обставини, відкрито кримінальне провадження

За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі детектива НАБУ відкрито кримінальне провадження. Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми, а детектив зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня 2025 року, між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області). Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України. Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми

- йдеться в повідомленні.

Водія вантажівки госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази.

Доповнення

УНН стало відомо, що працівник НАБУ їхав на авто з номерами прикриття.

Також водій вантажівки в результаті ДТП отримав часткову ампутацію гомілки лівої ноги, та численні переломи правої ноги, і наразі перебуває в реанімації.

Павло Башинський

