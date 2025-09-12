ДТП с участием детектива НАБУ: ГБР устанавливает все обстоятельства, открыто уголовное производство
Киев • УНН
ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием детектива НАБУ. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, ему ампутировали часть ноги, детектив НАБУ имеет легкие повреждения.
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием детектива НАБУ открыто уголовное производство. В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы, а детектив получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 11 сентября 2025 года, между селами Волчатичи (Ходоровская ТГ Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТГ Ивано-Франковской области). Предварительно установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины. В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы
Водитель грузовика госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства.
Дополнение
УНН стало известно, что сотрудник НАБУ ехал на авто с номерами прикрытия.
Также водитель грузовика в результате ДТП получил частичную ампутацию голени левой ноги, и многочисленные переломы правой ноги, и сейчас находится в реанимации.