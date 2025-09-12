$41.210.09
Эксклюзив
09:11 • 564 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 3978 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 5066 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 9634 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 33730 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 37322 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50994 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 77051 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39681 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30722 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
ДТП с участием детектива НАБУ: ГБР устанавливает все обстоятельства, открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием детектива НАБУ. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, ему ампутировали часть ноги, детектив НАБУ имеет легкие повреждения.

ДТП с участием детектива НАБУ: ГБР устанавливает все обстоятельства, открыто уголовное производство

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием детектива НАБУ открыто уголовное производство. В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы, а детектив получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 11 сентября 2025 года, между селами Волчатичи (Ходоровская ТГ Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТГ Ивано-Франковской области). Предварительно установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины. В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы

- говорится в сообщении.

Водитель грузовика госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства.

Дополнение

УНН стало известно, что сотрудник НАБУ ехал на авто с номерами прикрытия.

Также водитель грузовика в результате ДТП получил частичную ампутацию голени левой ноги, и многочисленные переломы правой ноги, и сейчас находится в реанимации.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияАвто
Львовская область
Ивано-Франковская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина