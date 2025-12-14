Легендарний Джон Сіна завершив 23-річну кар'єру рестлера на рингу, але залишиться у WWE як посол

Американський рестлер Джон Сіна провів свій фінальний поєдинок на арені Світової федерації рестлінгу (WWE) у Вашингтоні в ніч на 14 грудня, завершивши свою 23-річну кар'єру на рингу під час головної події XLII. Про це повідомляє ITRwrestling, пише УНН.

Деталі

48-річний спортсмен програв бій австрійцю Вальтеру Хану (Ґюнтеру). Після поєдинку Сіна попрощався з публікою, залишивши на рингу своє взуття та напульсники.

Було приємно служити вам усі ці роки. Дякую – звернувся до фанатів тепер уже колишній рестлер.

Цей матч між Сіною та Ґюнтером, де "Генерал рингу" змусив легенду здатися, став предметом обговорень у рестлерській спільноті та, ймовірно, відіграє значну роль у майбутньому Ґюнтера.

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі

Хоча 17-разовий чемпіон світу WWE завершив активну кар'єру на рингу, він не залишає компанію. Голова WWE Triple H підтвердив, що Джон Сіна продовжить працювати у новій важливій ролі.

В ефірі SNME Post Show, Triple H розкрив: "Я вірю, що він (Джон Сіна – ред.) продовжить працювати послом і надалі, очевидно, що він має пристрасть допомагати іншим".

Враховуючи блискучу кар'єру та зв'язок Сіни з WWE, його перехід на роль посла є цілком доречним для представництва компанії.

Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS