Легендарний Джон Сіна завершив 23-річну кар'єру рестлера на рингу, але залишиться у WWE як посол
Київ • УНН
Рестлер Джон Сіна провів свій фінальний поєдинок у Вашингтоні, завершивши 23-річну кар'єру на рингу. 48-річний спортсмен програв бій австрійцю Вальтеру Хану, але продовжить працювати в WWE як посол.
Американський рестлер Джон Сіна провів свій фінальний поєдинок на арені Світової федерації рестлінгу (WWE) у Вашингтоні в ніч на 14 грудня, завершивши свою 23-річну кар'єру на рингу під час головної події XLII. Про це повідомляє ITRwrestling, пише УНН.
Деталі
48-річний спортсмен програв бій австрійцю Вальтеру Хану (Ґюнтеру). Після поєдинку Сіна попрощався з публікою, залишивши на рингу своє взуття та напульсники.
Було приємно служити вам усі ці роки. Дякую
Цей матч між Сіною та Ґюнтером, де "Генерал рингу" змусив легенду здатися, став предметом обговорень у рестлерській спільноті та, ймовірно, відіграє значну роль у майбутньому Ґюнтера.
Хоча 17-разовий чемпіон світу WWE завершив активну кар'єру на рингу, він не залишає компанію. Голова WWE Triple H підтвердив, що Джон Сіна продовжить працювати у новій важливій ролі.
В ефірі SNME Post Show, Triple H розкрив: "Я вірю, що він (Джон Сіна – ред.) продовжить працювати послом і надалі, очевидно, що він має пристрасть допомагати іншим".
Враховуючи блискучу кар'єру та зв'язок Сіни з WWE, його перехід на роль посла є цілком доречним для представництва компанії.
