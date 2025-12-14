Легендарний Джон Сіна завершив 23-річну кар'єру рестлера на рингу, але залишиться у WWE як посол

$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 11427 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 19976 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 39623 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 64900 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 45978 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 42678 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 34983 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20572 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19356 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16893 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти14 грудня, 08:49 • 5228 перегляди
Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14 грудня, 09:52 • 4260 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 10691 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 4760 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 6318 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 44057 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 52593 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 48389 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 58050 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 82425 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петтері Орпо
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 23414 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 25688 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 30459 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 64892 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 45027 перегляди
Легендарний Джон Сіна завершив 23-річну кар'єру рестлера на рингу, але залишиться у WWE як посол

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Рестлер Джон Сіна провів свій фінальний поєдинок у Вашингтоні, завершивши 23-річну кар'єру на рингу. 48-річний спортсмен програв бій австрійцю Вальтеру Хану, але продовжить працювати в WWE як посол.

Легендарний Джон Сіна завершив 23-річну кар'єру рестлера на рингу, але залишиться у WWE як посол

Американський рестлер Джон Сіна провів свій фінальний поєдинок на арені Світової федерації рестлінгу (WWE) у Вашингтоні в ніч на 14 грудня, завершивши свою 23-річну кар'єру на рингу під час головної події XLII. Про це повідомляє ITRwrestling, пише УНН.

Деталі

48-річний спортсмен програв бій австрійцю Вальтеру Хану (Ґюнтеру). Після поєдинку Сіна попрощався з публікою, залишивши на рингу своє взуття та напульсники.

Було приємно служити вам усі ці роки. Дякую 

– звернувся до фанатів тепер уже колишній рестлер.

Цей матч між Сіною та Ґюнтером, де "Генерал рингу" змусив легенду здатися, став предметом обговорень у рестлерській спільноті та, ймовірно, відіграє значну роль у майбутньому Ґюнтера.

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі13.12.25, 13:42 • 23415 переглядiв

Хоча 17-разовий чемпіон світу WWE завершив активну кар'єру на рингу, він не залишає компанію. Голова WWE Triple H підтвердив, що Джон Сіна продовжить працювати у новій важливій ролі.

В ефірі SNME Post Show, Triple H розкрив: "Я вірю, що він (Джон Сіна – ред.) продовжить працювати послом і надалі, очевидно, що він має пристрасть допомагати іншим".

Враховуючи блискучу кар'єру та зв'язок Сіни з WWE, його перехід на роль посла є цілком доречним для представництва компанії.

Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS07.12.25, 15:15 • 5193 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Сутички
Вашингтон
Індія