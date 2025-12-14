$42.270.00
Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Легендарный Джон Сина завершил 23-летнюю карьеру рестлера на ринге, но останется в WWE в качестве посла

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Рестлер Джон Сина провел свой финальный поединок в Вашингтоне, завершив 23-летнюю карьеру на ринге. 48-летний спортсмен проиграл бой австрийцу Вальтеру Хану, но продолжит работать в WWE в качестве посла.

Легендарный Джон Сина завершил 23-летнюю карьеру рестлера на ринге, но останется в WWE в качестве посла

Американский рестлер Джон Сина провел свой финальный поединок на арене Всемирной федерации рестлинга (WWE) в Вашингтоне в ночь на 14 декабря, завершив свою 23-летнюю карьеру на ринге во время главного события XLII. Об этом сообщает ITRwrestling, пишет УНН.

Детали

48-летний спортсмен проиграл бой австрийцу Вальтеру Хану (Гюнтеру). После поединка Сина попрощался с публикой, оставив на ринге свою обувь и напульсники.

Было приятно служить вам все эти годы. Спасибо 

– обратился к фанатам теперь уже бывший рестлер.

Этот матч между Синой и Гюнтером, где "Генерал ринга" заставил легенду сдаться, стал предметом обсуждений в рестлерском сообществе и, вероятно, сыграет значительную роль в будущем Гюнтера.

13.12.25, 13:42

Хотя 17-кратный чемпион мира WWE завершил активную карьеру на ринге, он не покидает компанию. Глава WWE Triple H подтвердил, что Джон Сина продолжит работать в новой важной роли.

В эфире SNME Post Show, Triple H раскрыл: "Я верю, что он (Джон Сина – ред.) продолжит работать послом и в дальнейшем, очевидно, что у него есть страсть помогать другим".

Учитывая блестящую карьеру и связь Сины с WWE, его переход на роль посла вполне уместен для представительства компании.

07.12.25, 15:15

Степан Гафтко

