Легендарный Джон Сина завершил 23-летнюю карьеру рестлера на ринге, но останется в WWE в качестве посла
Киев • УНН
Рестлер Джон Сина провел свой финальный поединок в Вашингтоне, завершив 23-летнюю карьеру на ринге. 48-летний спортсмен проиграл бой австрийцу Вальтеру Хану, но продолжит работать в WWE в качестве посла.
Американский рестлер Джон Сина провел свой финальный поединок на арене Всемирной федерации рестлинга (WWE) в Вашингтоне в ночь на 14 декабря, завершив свою 23-летнюю карьеру на ринге во время главного события XLII. Об этом сообщает ITRwrestling, пишет УНН.
Детали
48-летний спортсмен проиграл бой австрийцу Вальтеру Хану (Гюнтеру). После поединка Сина попрощался с публикой, оставив на ринге свою обувь и напульсники.
Было приятно служить вам все эти годы. Спасибо
Этот матч между Синой и Гюнтером, где "Генерал ринга" заставил легенду сдаться, стал предметом обсуждений в рестлерском сообществе и, вероятно, сыграет значительную роль в будущем Гюнтера.
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13.12.25, 13:42 • 23674 просмотра
Хотя 17-кратный чемпион мира WWE завершил активную карьеру на ринге, он не покидает компанию. Глава WWE Triple H подтвердил, что Джон Сина продолжит работать в новой важной роли.
В эфире SNME Post Show, Triple H раскрыл: "Я верю, что он (Джон Сина – ред.) продолжит работать послом и в дальнейшем, очевидно, что у него есть страсть помогать другим".
Учитывая блестящую карьеру и связь Сины с WWE, его переход на роль посла вполне уместен для представительства компании.
Месси завоевывает 47-й трофей в карьере, а легенды сборной Испании Бускетс и Альба завершают карьеру: «Интер Майами» стал чемпионом MLS07.12.25, 15:15 • 5195 просмотров