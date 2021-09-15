Лавров заявив, що "Україна щось постійно канючить" у контексті "Північного потоку-2"

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“Звичайно, наші українські друзі весь час намагаються вивести цю тему на рівень такої істерики. Це у них звичка, це увійшло в правило у них — що-небудь обов’язково канючити у Заходу. Ось „Північний потік-2“ — ні, зупиніть, а не зможете зупинити, тоді давайте нам гроші в якості компенсації. Давайте покладемо на папір, що, якщо росіяни щось зроблять з „Північним потоком-2“, коли він буде функціонувати, тоді відразу щось росіянам зробите у відповідь... І пустіть нас в НАТО, пустіть нас до Євросоюзу, ми давно готові, не треба придумати політичних відмовок. Ось канючать і канючать”, — заявив Лавров журналістам у Душанбе після зустрічі міністрів Організації Договору про колективну безпеку.

Глава російської дипломатії вирішив заявити, що “країна повинна, напевно, мати якусь свою гідність”.

“Український народ з багатою історією заслуговує, щоб він все-таки був творцем, а не прохачем з постійно витягнутою рукою”, — сказав Лавров.

Раніше

Лавров назвав терміни отримання дозволу на запуск “Північного потоку-2”. При цьому напередодні радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль на своїй сторінці в Facebook висловила думку, що заяви Росії щодо термінів запуску “Північного потоку-2” далекі від реальності.

Контекст

Роботи з укладання труб “Північного потоку-2” завершилися 6 вересня, через чотири дні “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу.

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.