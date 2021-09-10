"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня, йдеться у повідомленні “Газпрому”.
Цитата
“На ранковій оперативній нараді в ПАТ „Газпром“ голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 мск (час збігається з київським — ред.) будівництво газопроводу „Північний потік-2“ повністю завершено”, — сказано в повідомленні.
Контекст
Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.
Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.