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"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня, йдеться у повідомленні “Газпрому”.

Цитата

“На ранковій оперативній нараді в ПАТ „Газпром“ голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 мск (час збігається з київським — ред.) будівництво газопроводу „Північний потік-2“ повністю завершено”, — сказано в повідомленні.

Контекст

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

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