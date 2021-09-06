Оператор "Північного потоку-2" заявив про прокладання останньої труби газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Остання труба другої нитки газопроводу “Північний потік-2” прокладена на дно Балтійського моря, повідомив оператор проекту, компанія Nord Stream 2 AG, пише УНН.
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У заяві говориться, що фахівці трубоукладальної баржі “Фортуна”, завершили зварювання останньої труби другої нитки і готуються опускати її на дно. Труба отримала номер 200 858.
Наступний крок по будівництву “Північного потоку-2” — стикування німецької та датської секцій газопроводу. “Потім будуть проведені пусконалагоджувальні роботи по другій нитці, щоб ввести газопровід в експлуатацію до завершення поточного року”, — йдеться в повідомленні.
Раніше
Незадовго до цього міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що газопровід добудують через декілька днів, і він почне працювати. Про те, що будівництво близьке до завершення 2 вересня заявляв і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Bloomberg з посиланням на федеральну владу ФРН писав, що газопровід планується добудувати до 12 вересня. У липні Nord Stream 2 AG оцінював ступінь готовності проекту на 99%.
В “Газпромі” заявляли, що планують ввести трубопровід в експлуатацію в цьому році. У повідомленні компанії про підсумки роботи з січня по липень говорилося, що в 2021 році по ньому може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.
Про те, що перша нитка газопроводу покладена, на початку червня заявляв президент РФ Володимир Путін. В кінці серпня в “Газпромі” стверджували, що пусконалагоджувальні роботи на першій нитці, які забезпечать її готовність до початку комерційного використання, знаходяться на завершальній стадії.