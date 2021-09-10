"Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении “Газпрома”.
Цитата
“На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск (время совпадает с киевским — ред.) строительство газопровода „Северный поток-2“ полностью завершено”, — сказано в сообщении.
Контекст
Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.
Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
Первоначально предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.