Глава "Газпрому" назвав попередній термін поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перший газ по “Північному потоку-2” може бути поставлений в найближчий опалювальний сезон до кінця 2021 року. Про це на селекторній нараді, присвяченій Дню працівників нафтової і газової промисловості, сказав голова правління “Газпрому” Олексій Міллер, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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“Щоб забезпечити надійне газопостачання, ми з вами реалізуємо найсучасніші проекти. Один з таких проектів — це газопровід „Північний потік-2“. Хочу відразу зазначити, що ще до кінця цього року, в цей опалювальний сезон, ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу „Північний потік-2“ на європейський ринок”, — сказав він.
Деталі
Глава “Газпрому” сказав, що з російської сторони створені всі необхідні потужності для запуску газопроводу: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в Північному газотранспортному коридорі.
При цьому, за його словами, експорт російського газу зростає не тільки на західному, але і східному напрямку. “І зараз, напередодні осінньо-зимового періоду, ми фіксуємо, що в Китай ми поставляємо по добі газу більше, ніж наші добові контрактні зобов’язання. І робимо ми це з вами, шановні колеги, регулярно”, — додав глава “Газпрому”.
Раніше
Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вирішив назвати “вигоди”, які отримає Європа від реалізації “Північного потоку-2”.
США ввели санкції проти російських компаній “Нобіліті” і “Константа”, а також проти судів “Іван Сидоренко” і “Остап Шеремета” через будівництво газопроводу “Північний потік-2”.
Також президент США Джо Байден підписав у п’ятницю, 20 серпня, указ, що дозволяє вашингтонської адміністрації вводити санкції щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв.
Тоді ж ЗМІ повідомляли, що будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня.