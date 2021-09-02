Глава "Газпрому" назвав попередній термін поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2"

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“Щоб забезпечити надійне газопостачання, ми з вами реалізуємо найсучасніші проекти. Один з таких проектів — це газопровід „Північний потік-2“. Хочу відразу зазначити, що ще до кінця цього року, в цей опалювальний сезон, ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу „Північний потік-2“ на європейський ринок”, — сказав він.

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Глава “Газпрому” сказав, що з російської сторони створені всі необхідні потужності для запуску газопроводу: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в Північному газотранспортному коридорі.

При цьому, за його словами, експорт російського газу зростає не тільки на західному, але і східному напрямку. “І зараз, напередодні осінньо-зимового періоду, ми фіксуємо, що в Китай ми поставляємо по добі газу більше, ніж наші добові контрактні зобов’язання. І робимо ми це з вами, шановні колеги, регулярно”, — додав глава “Газпрому”.

Раніше

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вирішив назвати “вигоди”, які отримає Європа від реалізації “Північного потоку-2”.

США ввели санкції проти російських компаній “Нобіліті” і “Константа”, а також проти судів “Іван Сидоренко” і “Остап Шеремета” через будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

Також президент США Джо Байден підписав у п’ятницю, 20 серпня, указ, що дозволяє вашингтонської адміністрації вводити санкції щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв.

Тоді ж ЗМІ повідомляли, що будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня.